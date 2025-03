El Numancia ha cedido 16 puntos lejos de Soria en lo que va de temporada

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia se dejó los tres puntos ante el Marino de Luanco e igualmente el liderato del Grupo 1 de Segunda Federación, un primer puesto que pasa de nuevo al Pontevedra en ese mano a mano que desde hace tiempo traen pontevedreses y sorianos y que, dada la igualdad, puede cambiar de una jornada a otra. Los rojillos han cedido 16 puntos lejos de Los Pajaritos en lo que va de temporada, una trayectoria a domicilio que es clave para lograr el objetivo y que se ha deteriorado en los últimos dos desplazamientos con un punto de los seis disputados.

El equipo no estuvo bien ante el Marino. Apenas generó peligro sobre la meta rival y, al contrario de lo que ha ocurrido durante casi toda la temporada, se mostró como un rival relativamente frágil atrás al que el rival le hizo varias ocasiones. Ese es uno de los aspectos a analizar por el cuerpo técnico rojillo, la razón de por qué su equipo se convierte de una semana para otra en uno de los personajes de Robert Louis Stevenson. De jugar dominar y amedrentar en Los Pajaritos a un rival a apenas generar peligro siete días después siete días después. "Hemos estado mal a nivel general y debemos asumirlo. No hemos sido el Numancia que queremos ser. Me ha recordado al partido de Torrelavega, apenas hemos chutado a puerta", indicaba el técnico al finalizar el choque en Luanco, consciente de que su equipo ha demostrado que tiene potencial y capacidad para hacerlo mejor.

Esa sensación de Dr Jekyll y Mr Hide que pueden trasmitir los rojillos por juego se puede trasladar a los números. El Numancia se mantiene casi intratable en Los Pajaritos, siendo uno de los mejore locales del grupo al haber firmado 31 puntos de 39 disputados, los mismos punto que el Pontevedra cosecha en Pasarón pero en 12 partidos. Tras la última derrota, primera de 2025, son 16 los puntos que los rojillos se han dejado en el camino en lo que va de temporada lejos de Soria. De 36 puntos disputados a domicilio el Numancia ha sumado 20, lo que le convierte en el tercer mejor visitante del Grupo 1 por detrás de Pontevedra (22 puntos), y Langreo (21) si bien estos han jugado 13 encuentros lejos de casa.

El equipo de Aitor Calle ha firmado en lo que va de curso lejos de Soria cinco victorias, cinco empates (Bergantiños, Salamanca, Real Ávila, Compostela y Langreo), y dos derrotas (Gimnástica Torrelavega y Marino). En este curso, se de la circunstancia además de que el equipo ha sumado un puntos en sus dos últimos desplazamientos, unos números que ponen de manifiesto que en el tramo final de competición los rivales también aprietan porque el margen de error es cada vez más pequeño (La temporada pasada, después de 26 jornadas, el Numancia de Javi Moreno sumaba 21 puntos de 39 posibles lejos de Soria). El Pontevedra no es ajeno a esta situación y ha sumado un punto de los últimos nueve disputados lejos de Pasarón, un ejemplo de la importancia y la dificultad de sumar a domicilio en el tramo final de Liga.

Por este motivo se antoja de vital importancia la próxima semana de competición, una semana en la que los pupilos de Aitor Calle tendrán que afrontar tres encuentros en apenas ocho días con largos desplazamientos de por medio. Una semana clave con el choque aplazado ante Pontevedra a disputar en Pasarón. La mejor noticia de todas es que, pese la derrota en Luanco, el Numancia sigue dependiendo de él mismo para finalizar en ese primer puesto.