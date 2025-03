Los hitos más importantes en el Club Deportivo Numancia

Publicado por Redacción Soria Creado: Actualizado:

El próximo 9 de abril de 2025, el C.D. Numancia cumplirá 80 años. Lo hará, se espera, con el ansiado regreso a Primera Federación en la palma de la mano. Sería el primer paso para acercarse a los grandes hitos deportivos que la entidad rojilla ha vivido durante sus casi 80 años de historia.

Deportivamente esos éxitos deportivos han hecho correr ríos de tinta y protagonizado horas y horas de radio y televisión. De forma resumida esos grandes hitos deportivos se pueden concretar en tres grandes momentos.

La primera de ellas data unos pocos años después de su fundación en 1945 y su inscripción en la Territorial aragonesa de la época. A los cuatro años, aquel club recién fundado lograba el ascenso a lo que entonces era la Segunda División tras golear 4-1 al Erandio, según recoge la página web del club rojillo. Aquella aventura en la categoría de plata del fútbol español se prolongaba durante dos temporadas, la 49-50 en la que finalizaba en la posición número 13, y la 50-51 en el que finalizaba decimoséptimo con el consiguiente descenso a la Tercera División y una delicada situación económica.

El segundo hito deportivo del C.D. Numancia data de la temporada 95-96 y su participación en la Copa del Rey siendo un modesto equipo de Segunda B, la tercera competición nacional en importancia. Aquella temporada el Numancia dirigido por Miguel Ángel Lotina hacía historia y se ganaba la simpatía de todos los aficionados al fútbol al eliminar a tres equipos que en aquella época militaban en Primera División y caer eliminados en cuartos de final ante el mítico F.C. Barcelona dirigido por Johan Cruyff.

En aquel torneo los rojillos comenzaban su andadura en Copa ante la U.D. Sanse de su misma categoría, una eliminatoria a doble vuelta que los sorianos superaban por el valor doble de los goles en campo contrario y gracias al empate a dos logrado en tierras madrileñas. En la siguiente ronda, los rojillos se medían al Real Sociedad de Salva Iriarte, todo un histórico de Primera División. Los rojillos superaron a la Real en Los Pajaritos por 2-0 y en Anoeta, tras sufrir lo suyo, el equipo txuri urdin empataba una eliminatoria que se iba a los penaltis. Tras más de 20 penas máximas el Numancia eliminaba a un Primera y superaba ronda.

En el sorteo le tocaba en suerte el Rancing de Santander, entonces en la máxima categoría, equipo que se las prometía muy felices por enfrentarse a un Segunda B. En Soria el encuentro finalizó con empate a cero pero ya en El Sardinero, un gol del Barbarin certificaba el pase de un Numancia que acaparó portadas y minutos en la teles y radios nacionales ganándose la simpatía de los muy aficionados y de los pocos aficionados al fútbol.

El Numancia había llegado a octavos escenario en el que esperaba el Sporting de Gijón, en aquel entonces un equipo de reconocida trayectoria en Primera División. La gesta del Numancia se hacía aún mayor al eliminar a los asturianos gracias al 2-1 de Los Pajaritos y el empate a cero en El Molinón.

El Numancia de Miguel Ángel Lotina estaba en cuartos de la Copa tras eliminar a tres equipos de Primera. Se esperaba un premio gordo y este llegó en forma de eliminatoria ante el F.C. Barcelona de nada más y nada menos Johan Cruyff, un equipo que unos años antes había ganado su primera Copa de Europa y que contaba en sus filas con jugadores de primer nivel mundial. Una eliminatoria inusual en el fútbol español al medir en una de las últimas rondas del torneo del KO a un modesto de la Segunda B con uno de los mejores equipos del mundo. Lo nunca visto en Soria. El Numancia caía ante el todopoderoso Barça en aquella eliminatoria pero dejando el listón bien alto; primero dejando la eliminatoria abierta para el Camp Nou tras el empate a dos en Los Pajaritos; segundo cediendo por 3-1 en Barcelona pero adelantándose en el marcador, aquella imagen histórica del 0-1 que reflejaba el marcador del coliseo blaugrana y con la presencia de miles de sorianos en las gradas.

Aquella Copa del Rey abrió el camino a la que ha sido la etapa deportiva más brillante en la historia del C.D. Numancia, la que va desde 1997 a 2020, un periodo en la que el club, liderado durante la mayor parte de este periodo por Francisco Rubio y un grupo de empresarios sorianos, militó en la Liga de Fútbol Profesional. La entidad rojilla militó durante 23 tempordas en la LFP, cuatro de ellas en la máxima categoría del fútbol español.

De esta manera, un Domingo de Calderas de 1997 el club rojillo daba el salto a la Segunda División dejando en la cuneta al Recreativo de Huelva. Después de muchos años en Tercera y de otros tantos en Segunda B, la entidad soriana celebraba su histórico ascenso a Segunda División en la tarde del Domingo de Calderas del 97. El Numancia iba a estrenarse en la división de plata en una campaña en la que conseguir la permanencia no fue ni mucho menos fácil. Los rojillos acabarían decimoséptimos con 47 puntos y victorias como la conseguida en Butarque ante el Leganés iban a dar alas en la dura pelea por la salvación.

Con Paco Herrera a los mandos del equipo se lograba la continuidad en Segunda, una categoría que iba a abandonar al curso siguiente al alcanzar la gesta del primer ascenso a Primera División. Con Miguel Ángel Lotina como técnico el Numancia describiría una trayectoria asombrosa en la campaña 1998-1999 para colarse en la llamada Liga de las Estrellas. El equipo permanecería durante dos temporadas en la máxima categoría regresando a Segunda División en la temporada 2001-2002

El segundo ascenso a Primera División llegaría en el ejercicio 2003-2004 con una plantilla confeccionada para lograr la permanencia sin sobresaltos pero que ofreció un rendimiento sobresaliente y que acabaría tercero en la clasificación con 76 puntos. Un año saboreando la Liga de las Estrellas y en la campaña 2005-2006 regreso a Segunda División.

La mejor interpretación numantina en la categoría de plata fue en el el curso 2007-2008 con Gonzalo Arconada como entrenador. Aquella plantilla lograba el tercer ascenso a Primera División y el título de campeón de Segunda. Desde aquel mes de mayo de 2008, el club soriano persiguió con ahínco su vuelta a Primera División y en el año 2018, dirigido por Jagoba Arrasate, se quedaba con la miel en los labios al llegar a la final del play off ante el Valladolid. Aquella campaña 2017-2018 fue histórica para un equipo que, además, escribía una página notable en la Copa del Rey con la eliminatoria ante todo un Real Madrid. El recuerdo copero del año 1996 con la épica eliminatoria ante el Barcelona invadió la memoria del numantinismo. Aquel 2018 también será recordado como el año del cambio de propietarios en la entidad rojilla. Tras más de dos décadas como presidente Francisco Rubio dejaba la presidencia e igualmente la propiedad del club.

A lo largo de estos años, la entidad ha vivido igualmente hitos no deportivos. Los dos más destacados están relacionados con las instalaciones deportivas como son el Estadio de Los Pajaritos, de propiedad municipal, y la Ciudad Deportiva Francisco Rubio.

Un 14 de enero de 1999, y con el Real Zaragoza como rival, se inauguraba un escenario en el que los rojillos han logrado tres ascensos a Primera División y en el que han escrito las páginas más gloriosas del club, a excepción de la gesta en la Copa del Rey del curso 1995-1996 y del salto al fútbol profesional en aquel histórico Domingo de Calderas de 1997. Por Los Pajaritos han desfilado los mejores equipos del balompié nacional y algunos de los mejores jugadores del planeta como Messi, Ronaldinho, Figo o Rivaldo entre otros jugadores de primer nivel.

‘El teatro de los sueños’ del numantinismo se construía en menos de medio año para ver subir por primera vez al Numancia a Primera División. La inversión fue de 12 millones de euros para que Soria contase con una instalación acorde con las exigencias de la LFP. El estadio de las pistas de Los Pajaritos se había quedado desfasado para jugar en Segunda División y la ambición del presidente Francisco Rubio, el gran impulsor del nuevo campo, era que el Numancia estuviera a la altura, en cuanto a instalaciones, de la categoría de plata que había estrenado en el verano de 1997.

Con una capacidad inicial superior a los 9.000 espectadores, Los Pajaritos ha sufrido reformas a lo largo de estos años y su capacidad actual se queda en algo menos de 8.300 localidades. Durante estos años han realizado varias reformas y mejoras entre las que destaca el sistema de calefacción que se puso en marcha el 14 de febrero de 2016 en el encuentro ante el Mallorca. Francisco Rubio lo había prometido en verano y siete meses después la calefacción era una realidad en el feudo numantino.

El crecimiento del C.D. Numancia con su llegada al fútbol profesional provocó un crecimiento de los equipos de base y la necesidad de dar cabida a todos esos equipos. De esta manera, después de varios meses de trabajo y tras una inversión superior a los 1,2 millones de euros, un 10 de enero de 2004 se inauguraba la Ciudad del Deporte del C.D. Numancia, instalaciones que llevan el nombre del expresidente Francisco Rubio, principal impulsor del proyecto y alma mater de la entidad en aquellos años.

La Ciudad Deportiva consta de tres campos, dos de césped artificial, que se desdoblan en dos terrenos de fútbol 7, y uno de césped natural, con lo que los jugadores sorianos más pequeños cuentan con la estructura adecuada antes de dar el salto al fútbol-11. Estas instalaciones paliaron, en su momento, la deficitaria situación en la que se encontraba el balompié soriano en cuanto a terrenos de juego se refiere. En noviembre de 2023, el Ayuntamiento de Soria iniciaba conversaciones con el Ministerio de Transportes (Mitma) de cara a la cesión de los terrenos propiedad de Adif anexos a la Ciudad Deportiva Francisco Rubio. El objetivo es que los 40.000 metros cuadrados de superficie que pertenecen a Adif pasen al Ayuntamiento para la construcción de siete campos de fútbol siete con los que dar cobertura a las necesidades de los diferentes clubes.

Las instalaciones de la Ciudad Deportiva Francisco Rubio cuentan con zonas de vestuarios para jugadores, vestuarios para los árbitros, servicios y lavabos, así como un aparcamiento con capacidad para 450 vehículos y varios autobuses y un graderío en el campo de césped artificial con capacidad para 400 personas. El campo principal de césped natural también cuenta con una tribuna cubierta con capacidad para 400 espectadores, realizada en 2008 y las instalaciones se completan con unas oficinas y un servicio de bar. Unas instalaciones completas para dar servicio a los aproximadamente 400 jóvenes que utilizan las instalaciones a diario además de los múltiples partidos que se disputan durante los fines de semana.

Otro de los hitos no deportivos del C.D. Numancia durante sus casi 80 años de historia fue la gestión económica llevada a cabo durante la mayor parte de su recorrido en la Liga de Fútbol Profesional. La máxima durante la mayoría de aquellos años en la LFP era no gastar aquello que no se tiene. De esta manera, la gestión encabezada por Víctor Martín generaba años tras años resultados positivos en mayor o meno grado en función de la categoría en la que estuviera el equipo. En el plano deportivo esta control económico provocaba ciertas desventajas a la entidad rojilla que veía como rivales se llevaban jugadores al ofrecerles más dinero, jugadores que en algunas ocasiones terminaban denunciando a esos clubes por impago. Fue esa brillante gestión económica durante la etapa de Francisco Rubio lo que permitió que Víctor Martín, en aquel entonces director general del club, se convirtiera en vicepresidente segundo de la LFP. Fue también el Numancia uno de los impulsores de las medidas de control económico establecidas por la Liga para evitar el endeudamiento excesivo de los clubes y las derivadas de ese endeudamiento.