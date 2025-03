La frustración de Calle: "Lo que pasó en Pontevedra te quita las ganas del fútbol"

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Aitor Calle 'echaba las muelas' en una rueda de prensa en la que expresó su indignación y al mismo tiempo su impotencia por todo lo acontecido el pasado miércoles en Pontevedra. Un enfado mayúsculo que ganó enteros cuando a la finalización del entrenamiento era conocedor de que el Comité de Competición no había escuchado el recurso del C.D. Numancia por la acción antideportiva de Yelko Pino. "Te quitan las ganas del fútbol". Esa fue una de las frases reveladoras del sentir del míster numantino, quien espera que el club "siga hasta el final" para demostrar el abuso vivido en Pasarón.

La comparecencia del técnico ante los medios de comunicación arrancaba con fuerza ya que dejaba claro que lo sufrido el pasado miércoles "nunca lo había vivido". Calle todavía se frota los ojos cuando recuerda los tristes episodios de Pasarón."Incredulidad de todo lo vivido. Hay imágenes que demuestran que no es una pataleta por haber perdido el partido".

Como no podía ser de otra forma en la sala de prensa de Los Pajaritos se hacía referencia a la antideportiva acción de Yelko Pino en el tiempo de añadido. "Durante un espacio de tiempo ellos jugaron con doce futbolistas. Su propio entrenador -Yago Iglesias- habla de desconcentrar a nuestro jugador. Yelko Pino entra al campo y condiciona la carrera de Góngora", explicaba el míster.

A Calle se le acababa de 'hinchar la vena' cuando se refería a la decisión del Comité de Competición de desestimar el recurso presentado por el Numancia. "Se crea un precedente que yo como entrenador lo voy a trabajar y en situaciones como la del otro día en Pontevedra meteré a uno de mis futbolistas para que corte la jugada", señalaba. El de Los Rábanos no daba crédito a la resolución de Competición de dar la razón a un club y a un jugador que "tienen que tener castigo y el castigo tiene que ser ejemplar".

El Numancia va a recurrir a Apelación al considerar que fue el único damnificado del encuentro en Pasarón. "Espero que el club siga recurriendo y que siga hasta el final. Espero que no termine así", señalaba un crispado Aitor Calle. El preparador rojillo continuaba con su indignación e indicaba que "es una vergüenza. ¿Dónde está la justicia? Queremos que se nos respete y con situaciones como la del miércoles se te quitan las ganas de jugar al fútbol". El míster también denunciaba insultos por parte de algún miembro del club gallego. "No sé quién era, pero lo que intentaban era descentrarnos".

Calle también tuvo palabras para su colega Yago Iglesias, quien en la sala de prensa de Pasarón venía decir que el equipo antideportivo había sido el Numancia. "No acabo de comprender como públicamente dice estas cosas. Su mensaje no es el que espero de un entrenador". Y es que el técnico del Pontevedra justificaba la acción de Yelko Pino y venía decir que fue el Numancia el que utilizó malas artes a lo largo del choque. "Me da que pensar que lo tenían todo bien preparado", afirmaba Calle.

El Aitor Calle más optimista: "Vamos a conseguir el ascenso"

Entre tanta indignación y tanto malestar al Numancia no le queda otra que pensar en el partido del domingo a las 12.00 horas en el campo del Escobedo. Con menos tiempo de preparación que en otras jornadas, los rojillos buscarán los tres puntos en un choque que se considera vital para seguir peleando por el ascenso directo. Subir como campeón de grupo es el desenlace perfecto para todos, aunque Calle contempla la vía del play off como otra opción para estar la próxima temporada en Primera Federación. "Me 'mojo' y lo vamos a conseguir". Más optimista que nunca un míster que espera que la injusticia de Pontevedra haga que sacar la rabia a sus jugadores para realizar una gran recta final de temporada.

Sobre el partido ante el Escobedo indicaba que "lo tenemos que ganar y traer los tres puntos". Calle no quiere que le den pero que tampoco le quiten y reflexionaba sobre cómo habían sido las decisiones arbitrales a lo largo del curso: "Nos han favorecido muy pocas veces, perjudicado en muchas ocasiones", sentenciaba.

Sabe que no será un partido sencillo ya que "el Escobedo también necesita la victoria al estar en una situación complicada en la pelea por la permanencia". Calle considera que va a ser fundamental "gestionar lo emocional de mis jugadores y buscar frescura y piernas".

Danese, baja con problemas musculares

A la bajas por sanción de dos partidos de De Frutos y de uno de Dieste, el Numancia también tendrá la ausencia de Fabrizzio Danese ante el Escobedo debido a unas dolencias musculares. Así, el centro de la defensa numantina será novedosa respecto a las dos últimas jornadas y la opción que más fuerza cobra es que Moustapha retrase su posición para formar pareja en la zaga con Mendibe. Otra posibilidad sería la titularidad de Lucas Laso. Diego Royo, Cristian Delgado y Teijeira también seguirían siendo bajas en las filas numantinas