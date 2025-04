Un desastroso Numancia vuelve a perder fuera y entierra sus opciones de ascenso directo (2-1)

Once del Numancia en el partido ante el Rayo Cantabria.Área 11

El C.D. Numancia fue un desastre en Astillero y volvió a perder fuera para decir adiós definitivamente a sus opciones de ascenso directo. Derrota de un equipo que se mostró incapaz y sin ideas, además de justo en el apartado físico, ante un Rayo Cantabria que pudo hacer más goles a la contra en la recta final del choque. Se adelantaron los cántabros antes de la media hora de juego y nivelaba el Numancia cinco minutos después por medio de Dieste. En los primeros compases de la segunda parte Baldrich anotaba el que a la postre sería el definitivo 2-1.

Hasta cuatro variantes presentó el once del Numancia en Astillero en relación al choque de la pasada jornada con la presencia de Bonilla, De Frutos, Cristian Delgado y Dani Fernández en el inicio del choque. Bonilla y De Frutos regresaban a sus puestos en la defensa, Cristian Delgado acompañaba a Moustapha en el centro del campo y Dani Fernández actuaba en el costado izquierdo del ataque. En la línea defensiva rojilla sólo Lucas laso continuó en su puesto respecto al duelo ante la Gimnástica Torrelavega ya que Mendibe debaja su demarcación de central para jugar en el lateral derecho.

El Numancia arrancó el partido ejerciendo de dominador y en el primer cuarto de hora disponía de tres llegadas claras para haber abierto el marcador. Ya en el primer minuto un saque de esquina de Bonilla iba a ser rematado en el segundo palo fuera. Los sorianos realizaban una gran puesta en escena para disponer de otra buena ocasión por medio de Dani Fernández, que disparaba fuera. El Numancia había inclinado el campo hacia el marco de un Rayo Cantabria que generaba peligro por las bandas, en especial por la derecha a través de Ángel, aunque Quicala también exigía a Mendibe por el otro costado.

El Rayo Cantabria poco a poco fue nivelando el juego y antes de cumplirse la media hora se ponía por delante en el marcador con un tanto de su goleador Dani González, que se aprovechaba de un disparo de Ángel al poste para batir a Kuda a puerta vacía.

Jarro de agua fría para un Numancia que iba a tener capacidad de reacción ya que a los cinco minutos empataba el encuentro a través de Dieste. Error en cadena de una timorata defensa cántabra que iba a aprovechar Dieste para fusilar el portal Álvaro Jiménez. El empate no dio alas a un Numancia que iba a sufrir durante el último cuarto de hora ante un rival al que se le notaba con más brío sobre el terreno de juego. Kuda iba a salvar los muebles en un mano a mano con Baldrich que bien pudo significar el 2-1 en los últimos compases de la primera mitad. El Numancia había ido de más a menos para llegar al descanso con la necesidad frenar las dos bandas del ataque de los locales.

Los problemas por los costados siguieron en la reanudación y así llegaba el 2-1 de Baldrich tras un desajuste del Numancia por su costado izquierdo. Otro mazazo del que los rojillos no se iba a recuperar y que incluso se iba a quedar corto porque incluso el Rayo Cantabria pudo golear con un par de manos a manos que solventaba Kuda. Fue un querer y no poder de un Numancia que necesita reaccionar de cara a los play off, ya el único camino para subir a Primera Federación.