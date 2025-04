Cronistas de los 80 años del Numancia

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia celebra esta semana su ochenta cumpleaños y dos voces autorizadas como las de Joaquín Alcalde y Amancio Martínez, coetáneos del club soriano, cuentan sus respectivas experiencias ligados a la historia de una entidad que "nunca hubiéramos imaginado que llegase a Primera División". Anécdotas para dar y tomar de dos numantinos que durante muchos años tuvieron que dejar aparcados, en la medida de lo que podían sus sentimientos, los colores rojillos. Por su profesión de periodistas tenían que ser lo más objetivos posible ya que eran cronistas de la vida y milagros del modesto Numancia. Alcalde y Martínez, tanto monta, monta tanto, desean "lo mejor" a la institución para que en un futuro a corto o medio plazo "regrese al fútbol profesional".

Joaquín Alcalde nació cinco años antes que el Numancia y a sus 85 primaveras habla sobre sus primeros recuerdos del club. "A finales de los años 40 y principios de los 50 vi al equipo jugar en Segunda División durante dos temporadas. Sporting de Gijón, Racing de Santander, Zaragoza... fueron algunos de los rivales de esas campañas en las que se jugaba en el San Andrés". Alcalde puntualiza y recalca que "era un San Andrés con hierba artificial". A buen seguro un dato sorprendente para los aficionados más jóvenes ya que a la instalación, antes de su última reforma, se la recuerda con un piso de arena de esa que quemaba las piernas de los futbolistas. El primer partido oficial del Numancia se había jugado el 1 de octubre de 1945 contra el Belchite y se perdía 1-2, apunta Joaquín.

Amancio Martínez, por su parte, nació cuatro años más tarde que la fundación del Numancia y en la retina todavía guarda aquellas tardes de fútbol en el San Andrés en la década de los 50. "Era un crio y recuerdo que me llevaba al fútbol una tío mía que trabajaba con un jugador del Numancia".

Amancio y Joaquín eran unos aficionados más del Numancia y con el paso de los años iban a trabajar muy cerca del club debido a su profesión de periodistas, periodistas deportivos que contaban las andanzas del equipo por las categorías de Regional y de Tercera. "Nunca hubiéramos pensado por aquellos años que se iba a subir a Primera División, ni de lejos se podía pensar en aquel logro", coinciden. Ambos aseguran que esos años en la máxima categoría es lo más exitoso que ha vivido la entidad. "Ya no es que se subiera un año, el equipo se mantuvo y luego volvió a ascender en otras dos ocasiones", incide Martínez. Buenos y también malos recuerdos como "un descenso a Primera Regional un Domingo de Calderas", señala Alcalde.

Amancio Martínez y Joaquín Alcalde en la sala de trofeos del Numancia.Mario Tejedor

Además de aquellos comienzos en el verde del San Andrés, el Numancia ha jugado en otros escenarios como San Juan de Garray, los antiguos y los nuevos Pajaritos. La historia también refleja partidos en Almazán, en El Burgo de Osma o en San Esteban de Gormaz por necesidades del guión. "En Almazán el ambiente no era el mejor para acoger al equipo y por ello se decidió ir a jugar a El Burgo de Osma", comenta Amancio. Joaquín también habla de un encuentro en San Esteban porque "estaba clausurado el campo de San Juan en Garray debido a unos incidentes que hubo".

Campos de fútbol y un buen puñado de presidentes a lo largo de estas ocho décadas. Se les pide elegir un mandatario y sin ninguna duda se refieren a Francisco Rubio como el que cambió el destino de la entidad. "Después yo me quedaría con Juan Sala de Pablo", indica Alcalde para que Martínez matice que "al club le dio prestigio en lo deportivo". En la conversación también sale a la palestra José Manuel García Delso ya que "con él en la presidencia el nombre oficial del club es CD Numancia de Soria, se le añadió 'de Soria'", apuntan.

Amancio recordaba una anécdota bajo la presidencia de García Delso y es que "al máximo goleador de cada temporada se le obsequiaba con un reloj y en aquel curso el pichichi fue un tal Yeli, que ni corto ni perezoso cogió el reloj de manos del club y lo vendió". Amancio, un tipo que da la sensación de seriedad a primera vista pero que cuando lo conoces comprendes su sentido del humor y su chispa, es amigo de contar 'batallitas' y una de ellas tuvo como escenario la Casa Arévalo, donde se reunía la junta directiva numantina. "El difunto Alfonso Andrés y yo colocábamos la grabadora y nos enterábamos de todo lo que se trataba en la junta directiva". Ingenio de los periodistas de aquella época que "nos costó más de un encontronazo con la directiva", comenta Amancio entre risas.

De presidentes a entrenadores y ambos destacan la importancia de Miguel Ángel Lotina por su relevancia en la Copa del Rey de 1996 y por el primer ascenso a Primera División en 1999. "Particularmente yo le tenía un especial cariño a José Caeiro", relata Amancio, que en el lado opuesto de la balanza situaba a Sergio Kresic. "Nos criticaba a los periodistas de Soria en las ruedas de prensa de los partidos de fuera de casa". Otros nombres propios que mendionan en el capítulo de inquilinos del banquillo fueron Chares y Doroteo Martínez. "Chares siempre decía que 'cuando el Numancia no tiene un duro nos llaman para entrenar al equipo a Doro o a mí'". Joaquín Alcalde no se quiere olvidar de Antonio Molinos, "el entrenador que subió al Numancia Segunda División en 1949".

En la faceta de jugadores destacados del Numancia en estos ochenta años de vida enumeran muchos nombres como Julio Álvarez, Barkero, Nagore o el setentero Achótegui, aunque si tienen que decantarse por uno coinciden en el central hispano brasileño Iván Rocha. "Aún estando lesionado era el mejor, ponía el balón donde quería. Hacía bueno a Muñiz".

Más anécdotas a cargo de Alcalde, quien recordaba a un futbolista numantino de los años 6o que respondía al nombre de Hermes y al que le faltaba una mano. "Realizaba los saques de banda con una sola mano y objetivamente los árbitros en todas estas acciones le podían haber señalado infracción".

Futbolistas en algunos casos con malas chispas y que pusieron en algún aprieto a Amancio Martínez. "Con Sandalio y en especial con Vidal tuve un buen altercado porque en mis crónicas ponía que eran tan malos que era mejor que jugaran los futbolistas de Soria. Vidal me agarró y me rompió la camiseta. Allí apareció la policía y algunos directivos para mediar. No me pegaron de casualidad".

Como olvidar la gesta de la Copa del Rey de 1996 cuando el Numancia eliminó a tres conjuntos de Primera División como Real Sociedad, Racing de Santander y Sporting de Gijón y puso en jaque al poderoso Barça de Johan Cruyff. "Pero si la eliminatoria que más nos costó pasar fue la primera ante el San Sebastián de los Reyes", afirmaba Amancio, para añadir Joaquín sobre el episodio de Laureano Echevarría que "se dejó las botas en Soria y le tuvieron que comprar unas en Madrid". "Aquella Copa del Rey cambió al Numancia".

A partir de aquella hazaña copera el Numancia creció exponencialmente hasta llegar a la élite. "El Numancia puso en el mapa a Soria. A Soria ya se le empezó a poner en el mapa con el ascenso a Segunda División en 1949". Amancio se refería a sus desplazamientos siguiendo al equipo en Primera y en Segunda División e indicaba que "en la mayoría de los sitios el Numancia siempre nos ha abierto las puertas". Puertas de par en par como en un restaurante de Sevilla cuando fueron invitados "porque el Numancia le había ganado al Betis. El dueño del restaurante era del Sevilla".

Joaquín y Amancio hace tiempo que no ven un partido en directo del Numancia, aunque cada fin de semana saben la suerte que ha corrido su equipo. Son épocas de vacas flacas en Segunda Federación y de cara al futuro a corto y medio plazo desean lo mejor para el club. "Ojalá se pueda revivir la época más dorada y que el Numancia celebre su centenario en el fútbol profesional".

Torneo Internacional en Libia

En septiembre de 1979 el Numancia participaba en el que hasta la fecha ha sido su único torneo en el extranjero, concretamente en Trípoli, capital de Libia, para medirse a selecciones como Palestina y el combinado anfitrión. El Numancia quedó encuadrado en el Grupo A para ganar a Palestina por 2-0 y empatar a dos ante Libia. En el Grupo B se midieron Siria, Jordania y un club de Polonia. El Numancia se ganó el derecho a jugar la final del torneo pero tuvo que regresar a España porque sólo unos días después tenía que disputar la competición liguera que ya había comenzado. Los sorianos regresaban de Libia y al día siguiente emprendían viaje a Ciudad Real para enfrentarse al Manchego.

Página que recogía la participación del Numancia en el torneo de Libia.Archivo Joaquín Alcalde

El entrenador del Numancia era Félix Rodríguez y los jugadores que se desplazaron fueron Del Río, Ico, Ciudad, Sierra, Nono, Patricio, Chencho, Botana, García Ribera, Quer, Núñez, Lage, Jesús, Lamana, Rubalcaba y San Miguel. El presidente numantino era Vicente Valero.

El C.D. Numancia se fundó un 7 de abril de 1945

Aunque en la historia del C.D. Numancia se recoge el 9 de abril de 1945 como la fecha de la creación del club, la realidad, según las páginas del periódico Duero del 8 de abril de 1945, es que la entidad se constituyó el día 7 en una reunión en el Ayuntamiento de Soria en la que se designó la Junta Directiva provisional del club. En el rotativo se informaba que Eusebio Brieva era el primer presidente de la entidad. También se daban los nombres del vicepresidente, del secretario y de los vocales. Sólo dos meses después el C.D. Numancia se inscribía en la Federación Aragonesa de Fútbol.