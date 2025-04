Aitor Calle: "No hay dudas sobre el trabajo que se realiza"

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El entrenador del C.D. Numancia, Aitor Calle, ha aseverado que el vestuario está unido y no tiene duda sobre el trabajo que se viene realizando durante toda la temporada si bien ha admitido que anímicamente el equipo no está en un momento óptimo, por lo que ha apelado a ser "más equipo que nunca, más familia que nunca", para recuperar la mejor versión. Ese primer paso para recuperar anímicamente al equipo se intentará dar este domingo ante un Real Ávila que "encaja muy poquito", y al que es muy "difícil hacerle daño". El bilbaíno solo piensa en ganar a los abulenses y no en una posible destitución en caso de derrota.

El C.D. Numancia arrastra otra semana de malas sensaciones tras la derrota sufrida ante el Rayo Cantabria, un resultado que se suma a los anteriores y que han puesto casi imposible el objetivo del ascenso directo. Al técnico rojillo se le preguntaba por la unidad en el vestuario y si en el mismo hay duda sobre le trabajo que se realiza y al respecto señalaba: "En ese sentido no hay dudas. Lo que sí que te ocurre es cuando no consigues lo que quieres, no estás en tu nivel óptimo para poder dar tu máximo rendimiento y eso es lo que ahora más nos ocupa. En cuánto a la idea de lo que queremos ser, lo que hemos sido, lo hemos demostrado durante la temporada, cuando hemos sido capaces de estar a nuestro nivel y estar en esos niveles de confianza, el equipo ha funcionado".

El preparador numantino ha reconocido que el principal objetivo ahora es recuperar la confianza del equipo ya que éste no se encuentra en un nivel óptimo, algo afecta a otros aspectos del rendimiento y que se corrige con buenos resultados: "Estamos en un momento de la temporada en la que lo realmente importante es el rendimiento y, si anímicamente no estás en los niveles óptimos y adecuados de confianza, lo demás no tiene tanta fortaleza. Eso es lo que estamos intentando cambiar, crecer desde ahí porque es un poco lo que entendemos que nos está ocurriendo. Creo que el equipo está en ese proceso y eso está teniendo consecuencia en otros aspecto, principalmente tenemos que recuperar ese estado anímico, esos niveles de confianza que tenemos que tener para afrontar este tramo de la temporada con garantías”.

"Es una situación complicada, inesperada pero tenemos que afrontarla y tenemos que salir más fuertes, como hablo con ellos. Esto nos tiene que hacer más fuertes, tenemos que aprender este tipo de vivencia y, cuando todo va bien, todos somos muy bonitos y maravillosos, pero cuando las cosas se complican tenemos que ser más grupo que nunca, más equipo que nunca, más familia que nunca y entre todos dar un poquito más, sacar nuestra mejor versión porque somos capaces y es lo que tenemos que intentar recuperar", ha subrayado el preparador quien ha indicado que el vestuario está con rabia y con ganas de que llegue el encuentro del domingo.

La posibilidad de ascenso directo es sumamente complicada y de ello es consciente el preparador numantino que, no obstante, no tira la toalla ya que "mientras hay vida hay esperanza", recalcando que hay varias formas de conseguir el objetivo y lo que no puede hacer su equipo, al no lograr el ascenso directo, dejarse llevar. "No podemos caernos ahora, no podemos tirar todo ese trabajo, tenemos que resetear, entender en qué momento estamos, cambiar las cosas que no estamos haciendo bien, recuperar esa confianza y para todos estos procesos el resultado es fundamental, es necesario”, ha reiterado.

El primer escollo para recuperar esa confianza pasa por superar este domingo en Los Pajaritos al Real Ávila, conjunto que en caso de ganar amenazaría la segunda plaza que el equipo ostenta en estos momentos. Calle solo piensa en lograr los tres puntos ante los abulenses y no se ha puesto a pensar en una posible destitución en caso de derrota. Sobre el conjunto de la ciudad amurallada el preparador indicaba: "Los números hablan por sí solo. Es un buen ejemplo de cómo se pueden conseguir un buen rendimiento construyendo un equipo desde una solidez defensiva. Creo que son 30 goles a favor y 20 en contra, un rival que si se pone por delante rentabiliza al máximo los goles, encaja muy poquito y es muy difícil meterle mano. Ha construido un equipo muy sólido y encima es capaz de hacerte daño con diferentes argumentos. En estrategia se maneja muy bien, que transita muy bien y tiene jugadores en parte ofensiva que son diferenciales".

De cara al encuentro, el técnico tiene la baja segura por lesión de Carlos González. Varios jugadores que salen de lesión ya trabajan con el grupo pero el bilbaíno no ha despejado más dudas. "Tenemos que apurar porque sí tenemos jugadores con molestias y tenemos dudas", ha indicado para reconocer que deben "hilar más fino que nunca", con algunos jugadores.

Aitor Calle ha finalizado su comparecencia afirmando que nunca pondría las bajas que ha sufrido esta temporada como excusa si bien ha señalado que las mismas han condicionado al equipo en varias fases de la temporada y "puede ser una de las causas por las que ahora estemos en este punto", una situación que nunca había sufrido hasta tal extremo durante otras temporadas en el banquillo.

Por otra parte, con motivo del encuentro ante el Real Ávila se aprovechará para celebrar el Día de la Peñas por lo que está previsto que en el descanso del encuentro todos los equipos de la cantera del club rojillo formen sobre el césped de Los Pajaritos.