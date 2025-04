Miguel de la Fuente: "Ellos pueden tener ese momento de duda y tenemos que jugar esa baza"

El técnico del Real Ávila señala que su equipo no tiene nada que perder este domingo en Los Pajaritos y no renuncia a la posibilidad de ser segundos. "Al comienzo de temporada si nos dicen que tendríamos opción de ser segundos no nos lo hubiéramos creído", apunta. Señala que una vez logrado el primer objetivo, la permanencia, deben sellar el segundo, colarse en play off de ascenso