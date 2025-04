El Numancia gana al Real Ávila y sella la segunda plaza

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia dio un paso importante para asegurar su segunda plaza en la clasificación tras imponerse por 2-0 al Real Ávila en un encuentro con pocas ocasiones en el que marcaron Sanchidrián y Jony. Los de Aitor Calle cumplen con el resultado pero no con el juego, lejos aún de la mejor versión ofrecida en otros compromisos de la temporada. El Pontevedra hizo los deberes en su viaje a Salamanca y la semana que viene puede certificar su salto a Primera Federación.

El Real Ávila llegó a Soria con el objetivo de acercarse a la segunda plaza y de ello era consciente el equipo de Aitor Calle. De ahí que la primera parte fuera parca en ocasiones, con un conjunto abulense bien plantado y la lección bien aprendida. Ligera presión sobre la salida de los locales y máxima atención en el centro del campo sobre Moustapha y Christian Delgado. Ambos equipos mantenían atrás la máxima vigilancia conscientes, quizás, de la dificultad de marcarle un gol al rival. Quizás conscientes de aquel que lograra adelantarse en el marcador habría ganado mucho terreno para llevarse algo positivo.

Esa situación dificultó aún más el juego del Numancia, que tuvo que tirar de pases largos para fajarse de la marca visitante. Y como consecuencia de ello los pocos acercamientos con peligro sobre la portería rival en una y otra área salvo acciones puntuales a balón parado. Así transcurrió prácticamente la primera media hora de juego, una primera media hora en la que acción más destacada fue un disparo de Vitolo en el 17 que tocó en De Frutos y que atajó bien Dorronsoro. Cuatro minutos más tarde el cancerbero rojillo detenía sin problemas un remate de Jorge Campos de cabeza que iba centrado.

En el 32 cambiaría el resultado del encuentro y poco, después, sobre el papel el panorama del partido. El Numancia, en una de sus pocas acciones hilvanadas de la primera parte, se adelantaba en el marcador en ese minutos 32. La acción nacía en las botas de De Frutos, que sufría falta pero el balón le llegaba a Grande que servía al área. Ahí Jony remataba en semifallo de chilena y el balón quedaba muerto durante apenas tres segundos en el área. Suficiente para que Sanchidrián llegara antes que la defensa visitante y enviara el balón a la red.

Con el 1-0 lo tónica se mantuvo, con los locales teniendo alguna acción a balón parado, una tónica que cambió en el 42 con Sanchidrián de nuevo como protagonista. El extremeño se adelantaba metía la cabeza ante Álex Moreno quien al despejar el esférico llegaba tarde y se encontraba la cabeza del jugador rojillo. El futbolista del Real Ávila entendía su error e igualmente la roja mostrada por el colegiado. El equipo de Aitor Calle afrontaría la segunda parte con superioridad numérica con la consecuente ventaja teórica. Esa primera parte finalizaba con un aviso visitante ante la pasividad de la zaga numantina en un remate de cabeza de Carlos Pascual tras una falta lateral que detenía bien Dorronsoro.

Con uno más sobre el verde el inicio de la segunda parte de los rojillos no fue el esperado. Fue un inicio atorrijado, jugando a no hacer nada y a que rival tampoco hiciera nada. El Real Ávila, con uno menos cambió de sistema y tocaba mejor que un equipo soriano que tenía el balón en los pies menos de lo que se hubiera deseado. Los visitantes lo intentaron en esos minutos iniciales pero, salvo algún centro, no llegaba a generar peligro sobre la meta de Dorronsoro. Un ejemplo de ese mal inicio de los locales radica en el hecho de que el primero disparo a puerta del equipo en esa reanudación llegó en el 69 con un disparo de Ribeiro que se fue desviado. En el 70, el jugador rojillo estuvo a punto de hacer el segundo tras ganarle la partida a la defensa. Su disparo se iba desviado por muy poco. Tras esa acción, Aitor Calle movía el banquillo buscando posiblemente una reacción ante lo que estaba viendo.

Y pareció que surtió cierto efecto, al menos en el marcador. En el 70 Sanchidrián servía al área y su centro era rematado sin mayores consecuencias. Ya en el 76 el equipo sentenciaba el partido en una acción que nacía en un mal pase atrás de Teijeira. El centrocampista pasaba a De Frutos que, ante la llegada de dos rivales, despejaba el balón. Estaba David Sanz en fuera de juego y la defensa abulense se quedó quieta. No lo hizo llegando desde atrás Jony que se hizo con el esférico y se plantó ante Álvaro enviando el balón a la red. Con el segundo tanto el bolsillo y uno más sobre el terreno de juego el Numancia sentenciaba el choque y aseguraba esa segunda plaza en la clasificación.