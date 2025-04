Calle: «El equipo ha demostrado seguridad y fiabilidad»

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Aitor Calle, el entrenador del C.D. Numancia, valoró así el partido disputado ante el Guijuelo: «La idea con la que veníamos era ganar porque llevábamos cuatro salidas sin hacerlo. Queríamos dar sensación de fiabilidad, que en casa sí hemos tenido pero no tanto fuera. Sabíamos de la necesidad del Guijuelo y el plan de partido con el que salimos, ser fiables y aprovechar nuestras oportunidades. Nos hemos encontrado con un gol en propia portería nada más empezar pero hemos sabido esperar, el equipo ha tenido paciencia, hemos empatado pronto y eso da tranquilidad a nosotros y a ellos les ha hecho daño porque cuesta más». El míster numantino y los suyos apuntalan la segunda plaza del grupo cuando restan únicamente dos jornadas de Liga antes de que se diputen los cruces por el ascenso a Primera Federación.

El entrenador del Numancia añadió: «Me voy contento porque hemos hecho un partido donde hemos estado seguros y lo que hemos tenido lo hemos aprovechado muy bien. Ahora, en estas dos semanas no debemos perder la tensión y tener al mayor número de jugadores en las mejores condiciones. Nos hemos asegurado el segundo puesto y planteamos dos escenarios: no perder la tensión y tener al mayor número de efectivos en las mejores condiciones». El mes de mayo promete emociones fuertes para los numantinos en su intento de ascender a Primera Federación.

Rubén Gala, míster del Guijuelo: "Nos han condenado los errores"

Tras consumarse el descenso matemático del Guijuelo, Rubén Gala empezó así su rueda de prensa posterior al encuentro ante el Numancia: «Quiero dar la gracias a la prensa por el trato recibido, al rival por su comportamiento, profesionalidad y actitud y felicitar a la plantilla por intentarlo».

Por lo que respecta al partido, ha explicado: «Hemos vuelto a tener muchos errores y fragilidad defensiva y cuando mejor estábamos para empatar el partido y hemos tenido el mano a mano de Pana después ellos nos han hecho el 1-3 y ahí se nos ha puesto imposible el partido. No tenemos que echar nada en cara a nadie. Todos lo hemos intentado, hemos hecho todo lo que hemos podido. Hoy teníamos una pequeña opción de no descender matemáticamente pero otra vez hemos recibido un resultado muy contundente, con cinco disparos el rival nos ha hecho cuatro goles. El rival está ahí, el Numancia es segundo en la tabla por algo».

Sobre el descenso señaló que «ahora toca asimilarlo y yo soy el máximo responsable, pensaba que lo podía conseguir pero no ha sido posible. El equipo está unido y los chicos lo han intentado pero no ha podido ser y ahora toca hacerlo lo mejor posible en estas dos semanas que nos quedan». El Guijuelo se despide de una categoría en la que la temporada pasada llegó a jugar el play off de ascenso a la Primera Federación.