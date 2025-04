Aitor Calle y el Numancia ya están en modo play off: "La experiencia es un punto a favor"

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia juega este domingo en el feudo del Valladolid Promesas en un encuentro para seguir "recuperando sensaciones y la identidad" de cara a los ya inminentes play off de ascenso. Aitor Calle, que reconoce que "probará cosas diferentes" ante el filial pucelano y ante el Avilés, está ya en modo promoción y en su comparecencia ante los medios de comunicación destacaba que "la experiencia en este tipo de partidos es un punto a favor".

Y experiencia en estas lides tiene el entrenador del Numancia ya que con el Haro lograba un ascenso vía play off mientras que dirigiendo al Sestao se quedaba en el camino. "Cara y cruz para mí en estas eliminatorias", indicaba el míster, quien recalcaba que en su plantilla muchos de sus efectivos ya saben lo que es disputar estos encuentros "a vida o muerte".

Calle destacaba "la gran respuesta del equipo" tras ver como se escapaba el ascenso directo en favor del Pontevedra y por ello da gran valor a los triunfos ante el Ávila y el Guijuelo porque "estábamos necesitados de resultados positivos. Era muy importante recuperar las sensaciones y la identidad". El de Los Rábanos valoraba estas dos victorias para así poner fin a la mala racha de los sorianos en el mes de marzo, trayectoria que les negó la primera plaza de ascenso directo.

El preparador numantino insistía en que el Numancia tiene en su mano subir a Primera Federación e indicaba que "una vez aceptada la realidad tenemos que pensar que estamos vivos y que dependemos de nosotros mismos. Lo que hay que hacer es canalizar la ilusión y aprender de lo que nos ha ocurrido". Calle reconoce que está viendo posibles rivales en la lucha por el ascenso, aunque dejaba claro que "lo que más nos preocupa somos nosotros".

El domingo ante el Valladolid Promesas y dentro de una semana en Los Pajaritos ante el Avilés el Numancia no se juega nada en la clasificación, aunque en juego sí que está el aspecto anímico "para llegar en el mejor momentos a los play off". El técnico no escondía que en estos dos próximos compromisos probará "cosas diferentes por si lo necesitamos en las eliminatorias".

Calle hacía referencia al fondo de armario de su plantilla de cara a los cruces por subir de categoría y admitía que "es muy importante tener a todo el mundo para poder elegir". En este sentido, para el choque en los anexos de Zorrilla recupera a Danese y Carlos González y las únicas bajas para viajar a Valladolid son Gexan, baja para lo que resta de temporada, y Mendibe. Sobre sus planes para la portería cuando llega la hora de la verdad, el míster se limitaba a decir que "Dorronsoro y Kuda son dos grandes porteros".

Respecto al Valladolid Promesas señalaba que "para nosotros va a ser una buena prueba porque es un buen equipo. Un rival al que le falta sacar un buen resultado para estar tranquilo".

Al entrenador numantino también se le preguntaba sobre la posibilidad de adelantar el encuentro de la jornada 34 al sábado en el caso de que el Avilés, dependiendo de los marcadores de este fin de semana, no se juegue nada en la última jornada de la fase regular. "Como entrenador claro que me gustaría adelantar el partido al sábado ya que tendríamos un día más para preparar el partido de ida de las semifinales del play off".