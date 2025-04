El presidente del Numancia sobre el play off de ascenso: "Los rivales se tienen que preocupar de nosotros"

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia afronta su última jornada de la fase regular y en la mente de todos ya está el play off de ascenso y el sorteo del lunes para conocer la hoja de ruta hacia Primera Federación. El presidente numantino, Patricio de Pedro, se refería a los cruces de la promoción y se mostraba ambicioso y confiado de las posibilidades de su equipo: "Somos mejores que los quintos clasificados y son los demás rivales los que se tienen que preocupar de nosotros". Estas declaraciones las hacía De Pedro tras la firma del convenio con Diputación, por el que el Numancia recibe la ayuda de 100.000 euros. En el acto también participaba el presidente de la institución provincial, Benito Serrano.

Patricio de Pedro estará presente el lunes en la sede de la Federación Española de Fútbol en Madrid para seguir in situ el sorteo del play off de ascenso a Primera Federación. El dirigente numantino no ocultaba sus preferencias en relación al rival de las semifinales y apuntaba directamente a la cercanía "por el ambiente de la afición". En este sentido el Utebo o el Teruel, además de posibles equipos de Madrid, serían los rivales perfectos, aunque De Pedro añadía que "no nos preocupa porque somos mejores que los quintos clasificados. Son los demás los que se tienen que preocupar de nosotros".

El presidente rojillo no olvidaba la importancia de la afición para guiar al Numancia hacia su objetivo de ascenso y tiene muy claro que "Soria va a responder en los play off. La afición llevará en volandas al equipo hacia el ascenso a Primera Federación". De Pedro lamentaba no haber logrado el ascenso directo al tenerse que medirse contra "un gran Pontevedra". Ahora el reto es subir vía play off y la segunda plaza "nos da una importante ventaja", indicaba el directivo, quien también quiso felicitar al Numancia B por haberse clasificado para el play off de ascenso a Tercera Federación.

Patricio de Pedro, quien hizo hincapié en la filosofía del Numancia de abrirse a la provincia con acuerdos con varios clubes sorianos como la SD Ólvega, quiso agradecer el apoyo de Diputación "por colaborar con nosotros".

Con anterioridad a las palabras del presidente del Numancia fue Benito Serrano el que daba a conocer los detalles del acuerdo de colaboración con la entidad rojilla "que refleja nuestro compromiso por el deporte de esta tierra". El presidente de Diputación daba las gracias a la actual directiva rojilla "por recuperar la ilusión por el Numancia. Todos tenemos que empujar en las misma dirección y estos 100.000 euros son para fortalecer el proyecto en Segunda y después en Primera Federación". Serrano también recordaba que la Diputación también colabora con las categorías inferiores del Numancia.