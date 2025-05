Calle: "Ahora llega lo importante, no hay nada que celebrar ni motivos para relajarnos"

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Aitor Calle se mostraba satisfecho con el rendimiento de su equipo en el cierre de la fase regular y el entrenador del C.D. Numancia tiene ya puestos los cinco sentidos en el play off de ascenso. «Ahora llega lo importante y estamos con confianza y en un momento adecuado para buscar el ascenso». El míster rojillo se congratulaba de no haber tenido que sufrir contratiempos en forma de lesiones ante el Avilés y ponía en valor la cuarta victoria de los rojillos, «situación que no habíamos conseguido a lo largo de la temporada».

El técnico se refería a los posibles rivales en la eliminatoria de semifinales de play off, con Teruel, Torrent, Estepona y Getafe B como primeros escollos hacia la Primera Federación. «Lo importante somos nosotros mismos y lo que sabemos es que tenemos un 75 por ciento de posibilidades de jugar en hierba artificial. Estepona es el viaje más largo». El sorteo será hoy lunes y ya se conocerá el primer adversario de los rojillos en este play off.

Calle explicaba que uno de los objetivos del equipo tras no lograr el ascenso directo era acabar segundo porque «lo que quiero es jugármela en casa y tengo muchas ganas de ver unos Pajaritos llenos. Ojalá pueda repetir el ascenso que logré con el Sestao». El de Los Rábanos daba una gran importancia a finalizar la temporada ganando, aunque reconocía que «no tenemos nada que celebrar y esta victoria no nos ofrece ningún motivo para relajarnos».