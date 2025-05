El Numancia-Getafe B se jugará el domingo 18 de mayo a las 18.00 horas

El CD Numancia buscará la final del play off de ascenso el domingo 18 de mayo a partir de las 18.00 horas en Los PajaritosMARIO TEJEDOR

El partido de vuelta de la eliminatoria del play off que disputan Getafe C. F. B y C. D. Numancia se jugará en Los Pajaritos el próximo domingo 18 de mayo a las 18.00 horas.

El C. D. Numancia ha decidido que este encuentro sea gratis para sus abonados, una decisión que se toma como agradecimiento a la lealtad mostrada por nuestros socios en los últimos años, a pesar de la importancia que supondría para las arcas del club una partida de ingreso extra por este encuentro. La gran mayoría de clubes que disputan esta fase de ascenso sí están haciendo pasar por taquilla a todos sus abonados y aficionados. Es el caso de Cacereño, Real Ávila, Utebo, Rayo Majadahonda o Sabadell, que ya han hecho público los precios de las entradas para esta eliminatoria.

Además, el club aspira a conseguir un gran ambiente en Los Pajaritos que ayude al equipo como jugador número doce y poder superar la eliminatoria, y con ese exclusivo sentido regalará dos entradas a sus abonados hasta agotar existencias, con la única excepción del Palco VIP.

La promoción será válida desde mañana miércoles en la oficina del club (Mariano Vicén, 16). Los horarios para poder adquirir las entradas serán comerciales. Los abonados podrán dirigirse a las oficinas del club de 09.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 19.30 horas.

Los abonados también podrán hacerlo online desde mañana miércoles a través de la página web del Club (https://cdnumancia.compralaentrada.com/eventos/) con un coste de 1.09 euros por los gastos de gestión de la herramienta.

"El Club considera que es el momento de estar con el equipo y poder luchar juntos por el ascenso de categoría. ¡Hay que aunar fuerzas, entre todos podemos! LlenemosLosPajaritos", reza en el comunicado de la entidad numantina.