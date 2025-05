El Numancia regala a sus abonados las 50 entradas de cortesía que intercambia con el Getafe

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El C. D. Numancia niega de forma categórica haber llegado a un acuerdo con el Getafe C. F. para no vender entradas a la afición visitante, siendo una decisión unilateral por parte del club del sur de Madrid.

El único acuerdo de reciprocidad al que han llegado los dos clubes en esta eliminatoria es el intercambio de 50 entradas de cortesía, número e iniciativa que ha partido del club getafense y que el Numancia ha aceptado.

El club numantino, consciente de la dificultad que van a tener sus aficionados para este partido, y en agradecimiento a la lealtad de los abonados y peñistas que han acompañado al equipo en sus desplazamientos esta temporada, va a poner a disposición de sus aficionados estas 50 entradas.

Veinticinco de ellas serán para peñistas numantinos -las repartirán las peñas numantinas en función de los méritos contraídos en los desplazamientos realizados esta campaña- y las otras 25 serán para abonados mediante sorteo a través de la web oficial del C. D. Numancia.

Las entradas, al ser de cortesía, serán gratuitas, y los abonados que quieran participar en el sorteo para conseguir una entrada para ver el Getafe B-Numancia del domingo deberán registrarse en el formulario habilitado en nuestra web con nombre, apellidos, correo electrónico y número de abonado. El plazo para inscribirse en este sorteo arranca hoy miércoles a las 12.00 horas y finalizará mañana jueves 8 de mayo a las 19.00 horas. Acto seguido se darán a conocer los afortunados de dicho sorteo. Para inscribirse pinchar en el siguiente enlace (a partir de las 12:00 h del miércoles)