Moha Sanhaji y el C.D. Numancia se vuelven a encontrar después de que hace dos años y medio el canterano saliese del club. Esta vez el encuentro será como rivales en la gran final por el ascenso a Primera Federación entre los sorianos y el C.D. Teruel que comienza el próximo sábado con la disputa del partido de ida. Moha asegura que es una eliminatoria "con sentimientos encontrados" porque su corazón sigue siendo rojillo numantino. Aunque nadie debe dudar de que lo dará todo para lograr un nuevo ascenso con los turolense, que sería el tercero consecutivo tras el conseguido el curso pasado en las filas del Ourense.

En la temporada 2019-2020 irrumpió en el primer equipo numantino para hacerse con un puesto en la titularidad del equipo entrenado por Luis Carrión. Un feliz comienzo con un triste final que desembocó en el descenso de Segunda División. Moha siguió en las filas sorianas dos campañas y media más hasta desvincularse en enero de 2023. Ahora hay cruce de caminos y todo son palabras de agradecimiento por parte del futbolista. "Claro que no renuncio en el futuro a volver al Numancia, Soria es mi casa y me gustaría poder celebrar allí cosas bonitas como un ascenso", comenta.

De su etapa en el club rojillo no queda ningún jugador con los que compartió vestuario, aunque sigue teniendo muchos amigos en la estructura de la entidad. "Bedia, Yiyo, Huerta, Ayuso... les aprecio a todos mucho". En definitiva que la eliminatoria será "muy especial" para un Moha que desde el día del sorteo reconoce tener "sentimientos encontrados". Le hace una gran ilusión volver a jugar en Los Pajaritos, pero el emparejamiento "no me gustó porque pensaba que podíamos subir los dos equipos. La papeleta es jodida".

El atacante quiere pensar con optimismo y se atreve a decir que "salgo ganando suba quien suba. Si asciende el Teruel queda todo dicho y si es el Numancia pues sube el equipo de mi ciudad y donde juega mi hermano pequeño. Él no quería que nos enfrentásemos".

Moha ya está jugando el partido de ida del sábado en el Estadio de Pinilla y cuando se le pregunta por un resultado para afrontar la vuelta en Los Pajaritos comenta que "me gustaría ir a Soria con una pequeña ventaja para que el Numancia sea el que tenga que proponer".

Respeta al conjunto de Aitor Calle y sabe que el Teruel tendrá que hacer las cosas muy bien para lograr su objetivo, un reto que estaba en la hoja de ruta de los del bajoaragón al inicio del curso. "Todos los integrantes de la plantilla teníamos muy claro que íbamos a hacer play off". Un convencimiento que no era sencillo en el mes de diciembre cuando el Teruel llegó a estar a dos puntos de los puestos de descenso.

Eran momentos de 'vacas flacas' pero que se quedaron atrás con una segunda vuelta espectacular por parte de los turolenses. "Es lo que tiene dar continuidad y darle toda la confianza a un entrenador que tiene buenas ideas y buena propuesta de fútbol", señala Moha en relación al míster Unai Mendía.

El extremo, que esta temporada ha llegado a jugar como lateral derecho, reconoce que es feliz en el Teruel y que su sintonía con la afición es "espectacular. Me quieren mucho". Se siente querido como se sintió en el Numancia. "La afición de Soria siempre me apoyó, excepto un grupo que ya está expulsado del club y de Los Pajaritos", indica.

La felicidad de Moha coincide en un mayor grado de madurez a sus 26 años. "La vida te da alguna hostia y te hace madurar. Yo creo mucho en el destino". Atrás ha dejado "momentos difíciles" cuando un jugador se queda sin equipo. Fue una llamada del Teruel el pasado verano la que cambió ese destino en el que tanto cree. "Hay que ir a los sitios donde te quieren y en el Teruel me he vuelto a sentir futbolista". Moha lo ha jugado casi todo y sólo una lesión le impidió vestir la zamarra turolense durante un mes. Ahora, como dice él, hay que ponerle "la guinda al pastel".