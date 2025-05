Unai Mendía: "El objetivo es ir a por ellos"

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El entrenador del C.D. Teruel, Unai Mendía, ha pasado hoy por la sala de prensa para analizar el partido de este sábado en Pinilla ante el C.D. Numancia. Al respecto, ha explicado que espera la mejor versión de su equipo, un grupo que llega "moralmente en el mejor momento de la temporada", y que tiene plena confianza en sus posibilidades como demostró en la eliminatoria ante el Atlético Baleares. El preparador de equipo mudéjar ha señalado que espera "la mejor versión de equipo", y que el objetivo es "ir a por ellos", en referencia a un Numancia al que ha elogiado por su gran temporada.

Tras superar la eliminatoria ante el Atlético Baleares el preparador del conjunto turolense reconocía que su equipo está "moralmente en el mejor momento de la temporada" por el nivel deportivo y la experiencia futbolística que están viviendo. "Se empezó todo de cero pero se ha creado un grupo muy fuerte, ahí están los resultados y no solo futbolísticamente. Para llegar a esta ronda también necesitas que el vestuario sea fuerte, esté unido y que todos vayan a una porque esto es cosa de todos. A nivel anímico y moral estamos en el mejor momento, viviendo una situación que al principio era difícil pensar cuando comenzamos", ha explicado para añadir la directiva turolense ha realizado un gran esfuerzo para solucionar algunos problemas extradeportivos que han afectado al equipo, en referencia a problemas en el cobro de salarios que en su momento "sí que era algo que nos preocupaba".

Unai Mendía, que tiene las bajas de larga duración de Asier Parra y Roger Marcé, ha subrayado que en el vestuario turolense hay "confianza plena", en superar la eliminatoria y ha puesto como ejemplo el partido del pasado fin de semana en Baleares donde sus pupilos no se conformaron con el marcador a favor y buscaron incrementar su renta de goles.

Al hablar del equipo de Aitor Calle, el preparador de los turolenses han admitido que son muchos los aspectos con los que tener cuidado: "El Numancia hay que tener cuidado con muchas cosas. Para empezar, es un equipo con mucho talento, viene de hacer una temporada espectacular. Es verdad que el ascenso directo se les escapa por una posición, porque el Pontevedra en su grupo lo ha hecho muy bien, pero ha hecho muchos puntos, es un equipo muy complicado. Un rival que con balón tiene mucho talento, jugadores muy fuertes, muy físicos. Luego defensivamente es un equipo muy ordenado, muy comprometido, es difícil meterle mano, es difícil hacerles ocasiones, por momentos puede darte el balón, puedes tener la sensación de que dominas tú pero hay muchas veces en la que ellos te dominan el partido sin el balón. Vienen haciéndolo así durante toda la temporada, les está dando resultados, es una idea que ellos tienen muy trabajada y es un equipo complicado al que es difícil hacerle ocasiones y luego ellos, con poco, con el nivel y el talento que tienen los jugadores de arriba al final acaban sacando los partidos".

"El objetivo nuestro es dar nuestra mejor versión, con balón, sin balón, a balón parado, que se vea al mejor Teruel, lo que venimos ofreciendo en los últimos meses y, sobre todo, en Pinilla estamos dando un nivel muy alto en cuanto a nivel de juego. Ese nivel nos está permitiendo crear ocasiones y sacar los partidos adelante. El objetivo es hacer un partido de ese nivel, que se vea un Teruel reconocible y un poco como se vio en casa ante el Atlético Baleares donde sí que es verdad que faltó algo de acierto de cara a portería. El objetivo es ese, proponer, ir a por ellos, con balón, sin balón, estar acertados en las área y, si es posible, llevarnos una ventaja a Los Pajaritos".

Cuestionado sobre el hecho de que, quizás, el Numancia tenga más nombre y masa social que el Atlético Baleares pero peor plantilla ha apuntado: "No la tengo. Lo que creo es que la plantilla del Atlético Baleares tenía más nombre, gente que ha jugado en Primera y quizás la gente se deja llevar por eso. La plantilla del Numancia es un cañón. Jugadores como Alain Ribeiro, que lo he visto cerca de donde soy durante muchos años, son jugadores buenísimos. Ahí están los resultados, han quedado segundos y sacado una cantidad de puntos terrible y luego es un equipo que Aitor Calle ha trabajado muy bien. Es complicado jugar contra ellos porque, a veces, en los inicios te viene muy alto, luego por momentos te esperan en bloque bajo y es difícil crearle ocasiones y luego tiene jugadores que igual no son tan conocidos, como podían ser los nuestros a principios de temporada, que son jugadores de mucho nivel. Es equipo con entidad, un cañón de equipo y va ser una eliminatoria complicada tanto para nosotros como para ellos, por eso estamos en la última fase. Si estamos aquí es porque hemos hecho muchas cosas bien, creo que lo han hecho mejor que nosotros y por eso han quedado segundos. Creo que si estamos a nuestro mejor nivel vamos a tener opciones y ellos, si están a su mejor nivel, es un equipo no ha perdido ningún partido en casa y con unos números que asustan. Tienen dos delanteros que superan los dos dígitos en goles, si nosotros tenemos la suerte de tener a Peru que ha metido diez goles, ellos tienen a dos jugadores con esos números. A buscar nuestra mejor versión y a por todas".

Por último el técnico recordó que el del sábado será el último partido de la temporada en Pinilla por lo que no dudó en pedir el apoyo de los aficionados locales teniendo un especial recuerdo para aquellos que desde un principio animaron al equipo, cundo las cosas no iban tan bien. En este sentido recordó que habrá en Teruel muchos aficionados sorianos por lo que mostró su deseo de que se notase que "los que jugamos en casas somos nosotros", para intentar viajar a Soria con ventaja en el marcador de la eliminatoria.