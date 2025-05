El Numancia empata sin goles en Teruel y se jugará el ascenso en Los Pajaritos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia ha empatado a cero ante el C.D. Teruel en el partido de ida de la final de la eliminatoria de ascenso de Primera Federación. Con unos 1.000 aficionados rojillos en las gradas de Pinilla, el Numancia fue un equipo serio atrás y algo parco en ataqeu ante Teruel que tuvo más y mejores ocasiones pero que no acertó a batir a Kuda. La eliminatoria queda abierta y se resolverá el próximo domingo en Los Pajaritos a partir de las 18.00 horas.

Aitor Calle dispuso un once con cinco novedades respecto al que actuó el fin de semana pasado ante el Getafe B en Los Pajaritos. Regresaron al once Bonilla, De Frutos, Christian Delgado, Góngora y Jony. En ese once especialmente significativa fue la presencia de De Frutos en el lateral derecho en lugar de Grande. Por su parte, Unai Mendía saltó al verde con una única novedad respecto al último partido, Febas en lugar de Peru Ruiz en la referencia ofensiva, siendo el resto el once esperado.

La primera parte tuvo un alto componente táctico en sus comienzos, con un equipo local que intentó llevar la iniciativa ante un Numancia bien plantado, tapando bien las bandas locales y con un gran despliegue físico de Moustapha, que buscó al inicio alguna presión alta para luego esperar en el centro del campo y buscar salir rápido. Ese sistema provocó que durante la primera media hora apenas pasara nada en una y otra área y también que, a medida que pasaban los minutos, el campo se inclinar un poco hacía el lado soriano.

En esas primera media hora merece destacar un disparo de Bonilla desde la frontal que se fue alto en el 22. A partir del minuto 30 la situación se animó en una otra área, llegaron las ocasiones que no los goles. En el 30, llegó la primera clara del partido en un centro de Le Normand desde banda derecha que Febas, colándose entre los dos centrales, remató en plancha y desviado por muy poco. Cuatro minutos después el colegiado le perdona la segunda amarilla a Le Normand en los locales tras una acción sobre Moustapha. El centrocampista turolense había sido amonestado en el minuto 12 y por esa razón el trencilla le ahorró la segunda.

En ese intercambio de llegadas área Taliby atajaba un libre directo de Bonilla y un minuto después el Teruel volvía a gozar de una ocasión clara. En este caso, Moha de iba de Bonilla y Mousta en banda para ceder al Febas en la frontal del área chica. De Frutos se tiraba al suelo para evitar un posible gol local. Ese gol del C.D. Teruel lo evitaba en el 40 Kuda y Diego Royo en una doble ocasión local nacida en un saque de banda. Primero Febas se coló entre los centrales y se plantó ante Kuda que evitaba el gol, el rechace del arquero le llegaba a Moha en franca posición para marcar. Diego Royo, in extremis y bajo palos, evitaba el tanto de ex jugador numantino.

El Teruel empezaba a merecer el gol pero el que estuvo cerca de marcar fue el Numancia. En el 44 Moustapha servía un balón al área, balón que no tocaba nadie y que acababa pegando en el palo con un arquero local ya vencido. La primera parte terminaba con un remate de Jony que se iba alto. Con un marcador sin goles y con todo abierto para la segunda parte.

La segunda parte no tuvo tantas ocasiones como la primera. Fue una segunda parte con más tensión por lo que hay en juego que por el peligro generado en una y otra área. Dominó más el Teruel en esta segunda parte, rondando el área numantina pero sin llegar muchas ocasiones de peligro. El Numancia estaba cómodo ante los intentos locales.

En el 60 ganaba la línea de fondo Góngora y su centro no encontraba rematador y en la vistante lo intentaba el Teruel con algún saque de esquina y un disparo de Le Normand en el 67 que atajaba Kuda. En arquero numantino intervenía en el 77 por doble partida con dos grandes intervenciones para evitar el tanto local. Primero al disparo lejano de Cabetas desde 25 metros y luego al de Obeng que había recogido el rechace. Sería la mejor ocasión del Teruel en la segunda parte.

Tras esta acción llegaron los cambios, uno de ellos la entrada de Carlos González en los numantinos. Fue el canario el que tuvo la mejor ocasión soriana, y única, en esa segunda parte tras recibir un balón filtrado y disparar a puerta, chut que desviaba Taliby. Y por ahí moría la segunda parte porque no volvería a pasar más pese a los intentos locales ante la ordenada y activa defensa numantina.