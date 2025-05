El Numancia, como en casa en ningún sitio

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia de Aitor Calle regresó esta tarde a los entrenamientos para preparar el último partido de la temporada, el choque a todo o nada en la vuelta de la final de la fase de ascenso a Primera Federación ante el C.D. Teruel. El encuentro se jugará en Los Pajaritos, escenario en el que los rojillos se han mostrado muy solventes durante toda la temporada.

El equipo soriano se trajo un empate a cero de Pinilla lo que implica que, de cara a la vuelta en casa, le vale un empate para pasar ronda en caso de que el partido se vaya a la prórroga. El C.D. Teruel, antes o después, estará obligado a arriesgar para adelantarse en el marcador porque ese es su único pasaparte hacía Primera Federación. El equipo de Aitor Calle, pese a que le vale el empate, tampoco puede especular con el resultado porque en cualquier ataque mudéjar, en una acción desafortunada en cualquier momento del partido, puede dar al traste con el reto de conseguir el objetivo.

Si se tienen en cuenta el factor campo, el efecto público con un Municipal de Los Pajaritos que se prevé lleno hasta la bandera y las estadísticas de toda la temporada, la eliminatoria de inclina hacia el lado rojillo. Ahora bien, esto en un juego y cada partido un mundo. Y buen ejemplo de ello es el último penúltimo partido disputado por Numancia y Teruel.

El equipo de Aitor Calle ha sido un equipo sólido durante toda la fase regular en casa. Fue el segundo mejor local de todo el Grupo 1 tras finalizar la temporada con 41 puntos. En este sentido, solo Pontevedra y Guadalajara firmaron más puntos en su estadio en fase regular mientras que Utebo, Arenas de Getxo y Europa igualaron esos 41 puntos.

Otra muestra de la fortaleza rojilla como local está en el hecho de no haber perdido ningún compromiso en toda esa fase regular tras firmar 12 victorias y 5 empates. Los de Aitor Calle fueron junto al U.D. Logroñés el único equipo que no perdieron en casa en toda esa fase regular. En la misma encajaron ocho goles, uno de los menos encajaron (El Guadalajara con cinco tuvo ese privilegio), siendo alguno de esos goles fruto de la relajación como consecuencia de un resultado positivo (como ocurrió ante el Llanera), relajación que sin duda, los pupilos de Aitor Calle no se van a permitir este domingo.

El único lunar negro del Numancia en este sentido lugar lugar precisamente en su último partido como local, el pasado día 11, cuando perdía con el Getafe B por 0-1 en la vuelta de las semifinales de la fase de ascenso. Un resultado que fue, sin duda, un aviso a navegantes y que debe servir para preparar aún mejor el partido ante un Teruel que no va especular con el juego a desplegar sobre el verde del Municipal soriano. El anterior equipo que lograba asaltar Los Pajaritos en competición liguera (El Sporting ganó en Copa 0-1) era el Illescas, equipo que la pasada temporada vencía por 2-3.

El aviso a navegantes que supuso el último partido en Los Pajaritos lo dio igualmente el C.D. Teruel en su último desplazamiento al superar por 2-5 al Atlético Baleares y colarse en la final por el ascenso. Un resultado y un partido que Unai Mendía ya puso como ejemplo de lo que su equipo puede hacer a domicilio. Otro ejemplo más de que el equipo mudéjar no especulará con el juego mientras no sea necesario.

Por lo demás, el C.D. Teruel fue el sexto mejor visitante del Grupo 2 en fase regular. El equipo turolense, del que cabe recordar que fue de menos a más en la competición, sumó 22 puntos a domicilio en fase regular, una fase en la que cosechó seis victorias, cuatro empate y siete derrotas en los que anotó 14 goles y encajó 19.

El Municipal de Los Pajaritos vivirá el domingo la mejor entrada de la temporada en la que, se espera y desea, tenga lugar el ansiado ascenso del Numancia. En este sentido, el apoyo de la afición soriana que abarrotará el estadio será clave para conseguirlo al ayudar a los rojillos a superar ese momento malo que, por tratarse de un juego, pueda darse sobre el terreno de juego.