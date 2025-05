José Luis González: "El Betis es un equipo camaleónico"

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El entrenador del Numancia B, José Luis González, admite que ha visto junto a su equipo de trabajo varios vídeos y partidos del Betis C.F. de Valladolid, rival de su equipo en la final de la fase de ascenso a Tercera División y rival al que visitan este sábado a las 18.00 horas. "El Betis es un equipo camaleónico", señala el preparador rojillo quien no esconde que el objetivo es que la eliminatoria llegue viva al partido de vuelta en Soria y ahí aprovechar el factor campo.

El filial rojillo trabaja en la Ciudad Deportiva pensando y trabajando, como el primer equipo, para la final que tiene por delante. A la hora de analizar al Betis de Valladolid lo primero que señala José Luis Gonzáles es que es "un equipo camaleónico", ya que domina diferentes variantes de juego: "Si están donde están y tienen la progresión que han tenido es por algo, viene de conseguir un marcador amplio ante un rival bueno y experimentado como es el Turégano. Se trata de un equipo que tiene diferente vertientes y las puede aplicar al juego de forma maravillosa".

"Atrás es un equipo con gente veterana y arriba cuenta con jugadores jóvenes y habilidosos. Puede practicar un juego directo y contragolpear o tener fases en la que tiene el balón y somete al rival. Es un rival peligroso y difícil pero no puede ser de otra manera siendo la final entre dos equipos que potencialmente podrían estar en Tercera División", añade el técnico quien explica que el conjunto vallisoletano es un conjunto con "músculo" colectivo que cuenta con centrales de 1.90, centrocampistas todoterreno que abarcan mucho campo y jugadores arriba que pueden recibir de cara o desmarcarse en velocidad. "Igual no tiene las individualidades del Salamanca B pero tiene jugadores con un nivel tremendo", subraya.

El objetivo del filia rojillo no es otro que conseguir que "la eliminatoria llegue viva a Soria y aprovechar el factor campo" y al respecto significan que viajarán a Valladolid "con diferentes planes y alternativas", acordes todas a las características de un equipo joven y con calidad como es el suyo. "Lo más importantes es ser fieles a los que hemos sido", asegura para considerar que el campo donde se jugará el partido, en hierba artificial, es un poco más estrecho que el de la Ciudad Deportiva pero las dimensiones no deberían afectar a su equipo.

De cara al choque el Numancia B no puede contar con el lesionado Hugo Gallardo. Tampoco serán de la partida Vela y Sauco por sanción. Tampoco se sentará en el banquillo el técnico rojillo por sanción tras ser expulsado el pasado fin de semana ante el Salamanca B. Sobre esa expulsión el técnico admite que su comportamiento "no fue el mejor". "Tan importante es saber ganar como saber perder. Estamos defendiendo un escudo y no hice gala al mismo con mi comportamiento", explica para indicar que tiene plena confianza en su segundo, Pablo García. "Tenemos una concordancia total y un trabajo solapado", significa al hablar sobre el cuerpo técnico que lidera.

Sobre la eliminatoria contra el Salamanca B superada por su equipo, admite que fue tan "dura como el nivel y el potencial del rival que teníamos". Señala que el factor campo fue determinante en la eliminatoria destacando la capacidad de su equipo para levantarse tras el gol del equipo charro con un jugador menos y que ponía el empate en la eliminatoria. "La buena noticia es que, a pesar de la juventud del equipo, el equipo se rehizo y supo darle la vuelta para sentenciar en la prórroga. Emocionalmente fue un partido muy fuerte en la que el equipo se pudo venir abajo y no lo hizo", concluye el míster del filial numantino.