Un Numancia maldito

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El fútbol volvió a ser cruel con el C.D. Numancia que en el minuto 90 vio como un penalti le privaba de ascender a Primera Federación. Se repetía la historia de la temporada pasada y el campo de Los Pajaritos era un auténtico funeral, excepto para el medio millar de seguidores del Teruel que celebraban el salto de categoría. Descalabro para un club que desde hace cinco años no levanta cabeza. El penalti cometido sobre Peña y transformado por Peru Ruiz no dejaba margen a un Numancia que ya estaba sentenciado cuando todo el campo pensaba ya en la prórroga.

Carlos González por Jony y la apuesta de jugar con un falso delantero fueron las variantes introducidas por Aitor Calle con respecto al partido de ida. Kuda en la portería; con una defensa formada por De Frutos, Laso, Royo y Bonilla; Moustapha y Cristian Delgado aparecían en el doble pivote, con Sanchidrián por la derecha y Góngora por la izquierda; Ribeiro y Carlos González serían los hombres más adelantados.

Juego táctico y mucho respeto entre los dos equipos en una primera parte en la que se jugó más a lo que quiso el Numancia, que desde el primer minuto ya dejó claro que tenía la idea de presionar arriba con Ribeiro y Carlos González realizando un gran desgaste. El Teruel no se sentía cómodo, aunque bien es cierto que cuando tenía la posibilidad de combinar llegaba con peligro a las inmediaciones del área de Kuda, especialmente por la banda derecha ocupada por Moha.

El Numancia estaba muy intenso para que no apareciese Le Normand y lo estaba consiguiendo al anular al francés en la mediapunta. El balón para era una baza importante para los sorianos y ya en los primeros compases un córner ejecutado por Bonilla pudo acabar en gol olímpico. No se había cumplido el primer cuarto de hora y la grada de Los Pajaritos pedía un posible penalti sobre Carlos Gónzález en una acción con Cabetas de la que el árbitro no quiso saber nada.

El Teruel también avisaba aunque tímidamente en una jugada de Febas que obligaba a Laso a emplear se a fondo para taponar el disparo del menudo delantero turolense. Royo y Bonilla disparaban sin acierto y el Teruel inclinaba su ataque por el costado de Moha, que tras una gran jugada habilitaba a Marí para que su chut lo taponara la zaga soriana. Gran despliegue físico en una primera parte que pudo acabar con ventaja numantina si Góngora, en una posición franca, hubiera estado más acertado en un disparo que se marchaba muy lejos del arco visitante. Fue la mejor ocasión y la última de un primer acto con más emoción que juego por parte de unos y otros.

La segunda parte arrancaba con el Numancia metiendo al Teruel en su área y así Ribeiro, Carlos González por partida doble y Góngora generaban llegadas ante un Teruel que no era capaz de encontrar el balón. El guión cambiaba y el Teruel tomaba protagonismo para empezar a llevar el peso del partido. Avisaba Febas con un disparo que se cerca del poste derecho de Kuda. El Teruel insistía por la banda derecha con Obeng como estilete ante un Numancia que sufría y que notaba físicamente el paso de los minutos.

Llegaban los últimos minutos y Carlos González tuvo el gol del ascenso tras un jugadón que desbarataba Taliby. Era el minuto 87 y sólo tres más tarde llegaba la acción que sentenciaba la eliminatoria. Claro penalti de Moustapha sobre Peña que transformaba inapelablemente Peru Ruiz. No había tiempo para la reacción y en un abrir y cerrar de ojos se pasaba del cielo al infierno. El Numancia sigue maldito.