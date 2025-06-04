El Numancia, un pozo sin fondo con pérdidas acumuladas superiores a los 5 millones de euros

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

La situación del C.D. Numancia es preocupante tanto en lo deportivo como en lo económico y desde la Segunda Federación todo se complica más después del intento fallido de ascenso el pasado domingo ante el Teruel. El club es en estos momentos un pozo sin fondo con pérdidas acumuladas superiores a los 5 millones de euros. Las cinco últimas temporadas presentan saldos negativos y para la campaña 2024-2025 recién finalizada se estimó un desfase de 909.000 euros.

En la última Junta General de Accionista del Numancia celebrada el pasado mes de diciembre se aprobó un presupuesto para este curso de 2.805.160 euros, con unas pérdidas iniciales de más de 909.000 euros. Un desequilibrio entre ingresos y gastos que es habitual desde el ejercicio 2019-2020, casi desde que desembarcó en Soria Football Newco como propietario de la entidad.

Football Newco llegó al Numancia en septiembre de 2018 y en aquella primera campaña, la 18-19, el balance fue de 2,5 millones de superávit. Los nuevos propietarios se aprovecharon de la buena gestión anterior, de la presencia del equipo en el play off de ascenso a Primera División en el campeonato 2017-2018 y de la exitosa andadura rojilla en la Copa del Rey que tuvo su punto álgido en la eliminatoria ante el Real Madrid.

A partir de entonces comenzaron las 'vacas flacas' en el Numancia con unas pérdidas de 837.000 euros en la campaña 2019-2020, curso negro para un club que descendía del fútbol profesional tras 23 años en Primera y Segunda División. La última vez que el Numancia tenía cuentas negativas había sido en la temporada 2011-2012 con unas pérdidas de 141.108 euros.

Al ejercicio siguiente, 2020-2021, los números rojos se iban a los 700.000 euros con un Numancia que lejos de volver al fútbol profesional bajaba dos peldaños por la reestructuración del balompié español. Los sorianos caían a la Segunda Federación, a todos los efectos la cuarta categoría del fútbol patrio.

De los 700.000 euros de pérdidas se pasaba a 1.263.866 euros en el campeonato 2021-2022, aunque ese curso llegaba la única alegría para el numantinismo en el último lustro con el ascenso a Primera Federación. Alegría efímera ya que al año siguiente se bajaba y las pérdidas seguían creciendo para alcanzar en la temporada 2022-2023 en Primera Federación los 1,3 millones.

En diciembre del año pasado el Numancia comunicaba en su Junta de Accionistas que cerraba el ejercicio 2023-2024 con unas pérdidas de 666.000 euros. Continuaba la tendencia negativa y de cara al curso recién acabado hacía una estimación de más de 909.000 euros de pérdidas iniciales. Las suma de estas cantidades negativas llevarían al club a unas pérdidas acumuladas de más de 5.700.000 euros. Una cifra a tener en cuenta para una entidad que volverá a competir en una Segunda Federación en la que los ingresos son muy limitados.