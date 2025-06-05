Una decena de jugadores ex numantinos logra el ascenso a Primera Federación

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

La temporada 2024-2025 ha tenido un final feliz para una decena de futbolistas ex rojillos al conseguir el ascenso a Primera Federación, que se le negaba al C.D. Numancia al perder ante el Teruel en la final del play off. Unos como campeones de grupo y otros a través de la vía del play off lograban el objetivo de dar el salto de categoría. En las filas del Arenas de Getxo un total de cuatro ex numantinos subían a la tercera categoría del fútbol español.

Sillero, Vicario, Seguín y Amorrortu ascendían directamente al proclamarse campeones del Grupo 2 con un Arenas de Getxo que fue el gran dominador con 70 puntos sumados. En ese grupo también subía el Teruel como quinto clasificado con ex rojillos como Moha, Taliby y Axel Ariel que iban a ser verdugos del Numancia. Los dos primeros fueron titulares indiscutibles durante todo el curso y el joven central de la cantera numantina no tuvo el protagonismo esperado.

En el Grupo 1 subía directamente el Pontevedra en el que milita el ex rojillo Héctor Hernández. Los gallegos se proclamaban campeones del grupo a falta de varias semanas de que terminará la Liga y relegaban al Numancia a la segunda plaza para jugar los play off de ascenso.

A través de la promoción ascendía el Real Avilés de Natalio y Soler después de acabar tercero en la Liga. Los asturianos eliminaban en semifinales al Atlético Antoniano y en la final se deshacían del Rayo Majadahonda. El Avilés había perdido los dos partidos de Liga ante el Numancia, en la primera vuelta por 0-2 y en Los Pajaritos por un contundente 3-0.

Ya en el Grupo 3 el Europa en el que militaba Mahicas subía como campeón y el Sabadell lo hacía a través del play off, con Bonaldo en sus filas. El conjunto vallesano primero apeó al Eibar B en semifinales y en la final dejaba en la cuneta al UCAM Murcia. En el Grupo 5 el ex numantino que daba el salto a Primera Federación era Adri Crespo con el Cacereño después de haber quedado segundo en la Liga. El equipo extremeño subía tras un play off en el que daba buena cuenta del Real Ávila en semifinales y del Estepona en la gran final.