Entrega de becas de La Caixa a 25 canteranos numantinos

Las ayudas están destinadas a familias del fútbol formativo numantino que pasan por dificultades económicas

Algunos de los canteranos del Numancia becados por La Caixa.

La sala de trofeos del estadio de Los Pajaritos ha sido el escenario elegido por la Fundación C. D. Numancia y la Obra Social de La Caixa para la entrega de veinticinco becas a otros tantos canteranos del fútbol formativo del club rojillo. Los responsables del fútbol base numantino, Antonio Alfageme y Marcos de Pablo, y Rodrigo Martínez, subdirector de la Oficina Principal de La Caixa en Soria, han hecho entrega de 10 becas de 150 euros, destinadas a familias del fútbol formativo numantino que pasan por dificultades económicas y otras 15 de 100 euros, destinadas a aquellos canteranos que han destacado por sus cualidades educativas y formativas. En total 25 jóvenes futbolistas rojillos que han merecido este reconocimiento.

Rodrigo Martínez, en representación de La Caixa, ha destacado que “para La Caixa es todo un honor y un orgullo vincular su imagen con la del C. D. Numancia, ya que ambas entidades comparten valores como el tesón, el esfuerzo y el trabajo bien hecho”, y ha manifestado la intención de la entidad financiera en mantener este tipo de ayudas “no sólo al C. D. Numancia sino a otras entidades o asociaciones que por sus valores y objetivos puedan compartir o tener un nexo de unión con esta Obra Social”.

Con más de 600 millones de euros, la Obra Social de La Caixa es la más importante y la más activa de todas las entidades financieras de España. Este convenio entre la entidad financiera y el Numancia se extiende desde el año 2012 y más de 300 canteranos del club se han visto beneficiados del mismo.

Por su parte, Antonio Alfageme y Marcos de Pablo, han agradecido a La Caixa este sistema de ayudas, “ya que invertir en deporte y educación debe ser uno de los motores principales para alcanzar las cotas más altas de progreso y bienestar sociales”.

Esta línea de ayudas y colaboración entre ambas instituciones se mantendrá el año próximo, pues el convenio de prorroga anualmente entre las dos entidades.

