Entrega de becas de La Caixa a 25 canteranos numantinos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La sala de trofeos del estadio de Los Pajaritos ha sido el escenario elegido por la Fundación C. D. Numancia y la Obra Social de La Caixa para la entrega de veinticinco becas a otros tantos canteranos del fútbol formativo del club rojillo. Los responsables del fútbol base numantino, Antonio Alfageme y Marcos de Pablo, y Rodrigo Martínez, subdirector de la Oficina Principal de La Caixa en Soria, han hecho entrega de 10 becas de 150 euros, destinadas a familias del fútbol formativo numantino que pasan por dificultades económicas y otras 15 de 100 euros, destinadas a aquellos canteranos que han destacado por sus cualidades educativas y formativas. En total 25 jóvenes futbolistas rojillos que han merecido este reconocimiento.

Rodrigo Martínez, en representación de La Caixa, ha destacado que “para La Caixa es todo un honor y un orgullo vincular su imagen con la del C. D. Numancia, ya que ambas entidades comparten valores como el tesón, el esfuerzo y el trabajo bien hecho”, y ha manifestado la intención de la entidad financiera en mantener este tipo de ayudas “no sólo al C. D. Numancia sino a otras entidades o asociaciones que por sus valores y objetivos puedan compartir o tener un nexo de unión con esta Obra Social”.

Con más de 600 millones de euros, la Obra Social de La Caixa es la más importante y la más activa de todas las entidades financieras de España. Este convenio entre la entidad financiera y el Numancia se extiende desde el año 2012 y más de 300 canteranos del club se han visto beneficiados del mismo.

Por su parte, Antonio Alfageme y Marcos de Pablo, han agradecido a La Caixa este sistema de ayudas, “ya que invertir en deporte y educación debe ser uno de los motores principales para alcanzar las cotas más altas de progreso y bienestar sociales”.

Esta línea de ayudas y colaboración entre ambas instituciones se mantendrá el año próximo, pues el convenio de prorroga anualmente entre las dos entidades.