Adiós de Sanchidrián al Numancia para fichar por el Cacereño de Primera Federación

El extremo malagueño Rubén Sanchidrián se ha despedido del C.D. Numancia y de su afición a través de un comunicado en el que agradece el apoyo recibido en los dos cursos que ha jugador de rojillo. El futbolista jugará la próxima temporada en el Cacereño de Primera Federación, club del que precisamente recaló en Soria.

El C.D. Numancia no contará para el próximo curso con otra pieza que, sobre el papel por minutos disputados y por rendimiento sobre el terreno de juego, podría ser interesante tener en la plantilla de la temporada 25-26. El jugador malagueño se ha despedido de la afición numantina con un emotivo comunicado en el que expresa el poso que la ciudad ha dejado en él en estos dos años: "Me habéis hecho sentir especial tanto dentro como fuera del campo. Solo puedo dar las gracias por el trato recibido: Directiva, cuerpo técncio, compañeros y afición".

El jugador añade que se va con el "corazón dolorido", por no haber logrado el objetivo del ascenso y no duda que éste acabará llegando en algún momento. "Me voy como un numantino más", indica en otro punto de su comunicado.

Rubén Sanchidrián ha militado en el C.D. Numancia durante las dos últimas temporadas siendo un jugador importante en ambas tanto para Aitor Calle como para Javi Moreno. En el presente curso participó en 39 encuentros de los que fue titular en 32. Casi 3.000 minutos de juego en los que anotó cuatro goles.

El futuro de Rubén Sanchidrián para la temporada 25-26 pasa por el C.P. Cacereño, entidad que ha anunciado ya su incorporación al equipo de cara a la competición en Primera Federación. De esta forma, el malagueño regresa al club en el que ya estuvo en la temporada 22-23, una entidad a la que intentará aportar su experiencia sobre el terreno de juego.

Rubén Sanchidrián es el tercer ex jugador del C.D. Numancia que la temporada pasada fue importante en el equipo y cuyo destino no continuará ligado a Soria toda vez que Asier Grand y Kudakovskiy tendrán nuevos destinos el próximo curso. En este sentido, la entidad rojilla, que ultima los detalles en la llegada del nuevo entrenador, anunció la renovación de Moustapha Gning hasta el verano de 2027. El pasado viernes desde la Avenida de Mariano Vicén se presentaba la nueva equipación para el curso 25-26.