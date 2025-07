Diego Royo y Carlos González anuncian que no seguirán en el Numancia

Diego Royo no seguirá en el Numancia después de dos temporadas de rojillo.Mario Tejedor

Diego Royo y Carlos González no seguirán en el C.D. Numancia la próxima temporada una vez que ambos jugadores anunciarán en redes sociales su no continuidad vistiendo los colores rojillos. Dos bajas que se suman a las de Kuda, Sanchidrían, Grande y Alain Ribeiro, que estos días atrás ya habían hecho publico que no renovarían su contrato con los sorianos.

Royo y Carlos González expresaban en sendas cartas publicadas en redes sociales que no iban a seguir en el Numancia la temporada 2025-2026 y mostraban su orgullo por haber defendido los colores rojillos en las dos últimas campañas. Tanto el defensa como el atacante deseaban lo mejor al club numantino de cara al futuro.

Los dos futbolistas llegaban al Numancia en verano de 2023 procedentes de la SD Tarazona, equipo con el que acababan de ascender a Primera Federación. Royo ha vestido los colores numantinos durante dos campañas, aunque una lesión a principios de este curso pasado le impedía jugar durante varios meses. El central estuvo disponible para Aitor Calle en la recta final del curso para ser titular en el centro de la defensa.

Carlos González, por su parte, fichaba en junio de 2024 por el Atlético Sanluqueño después de su primera temporada en Los Pajaritos. En el equipo gaditano apenas disfrutó de oportunidades de jugar en Primera Federación y en el mercado de enero regresaba al Numancia como uno de los refuerzos de lujo de los sorianos para acometer el ascenso de categoría.

Dos bajas en un plantel numantino que ahora mismo tiene ocho jugadores. Los rojillos han realizado un fichaje, el del extremo Juancho, y han renovado a futbolistas como Moustapha, Gexan, De Frutos o Jony. Danese y Bonilla tenían contrato y Godson sube al primer equipo desde el filial.