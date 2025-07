Cristian Delgado apuesta por el ascenso del Numancia: "A la tercera será la vencida"

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

La renovación de Cristian Delgado era una de las prioridades del C.D. Numancia y con el mediocentro se ha llegado a un acuerdo para prolongar su contrato hasta junio de 2026. Una noticia que fue celebrada por los aficionados numantinos y por el propio jugador, quien considera que "Soria es como mi casa" tras temporada y media vistiendo los colores rojillos. Cristian reconoce que tiene una "espina clavada" por estos dos últimos años, pero asegura que "a la tercera será la vencida" y que el Numancia estará pronto en Primera Federación.

Precisamente de esta Primera Federación tenía ofertas Cristian Delgado para el curso 2025-2026, aunque el Numancia ganó la partida en el mercado para asegurarse a un futbolista de galones en el centro del campo. "Siempre he dicho que en el Numancia y en Soria he estado fenomenal y sabiendo que tenía ofertas de la categoría superior me he decantado por continuar", comentaba el andaluz desde su Algeciras natal.

Cristian está encantado de seguir en el club soriano y no duda en afirmar que "para mí es un orgullo seguir vistiendo esta camiseta". Recalaba en las filas numantinas en enero de 2024 y junto a efectivos como Moustapha o Bonilla se perfila como uno de los pesos pesados del vestuario. "Será un placer ser uno de los líderes del equipo", expresa con ambición.

Un líder dentro y fuera del campo que está convencido de que en junio del próximo año el Numancia estará en Primera Federación. "A la tercera va a ser la vencida", indicaba. Después de los dos intentos de ascenso fallidos, Cristian Delgado no oculta que "tengo una espina clavada por no subir. Tanto en Yecla hace dos temporadas como ante el Teruel lo cierto es que tuvimos bastante mala suerte. Fueron dos momentos muy duros y lo que todos queremos es celebrar el salto de categoría".

El centrocampista también tenía palabras para su primo Rubén Sanchidrián y señalaba que "lo voy a echar en falta". Y es que han sido dos campañas compartiendo vestuario en Los Pajaritos y ahora sus trayectorias se separan tras fichar el extremo por el Cacereño.

Cristian apura sus últimas dos semanas de vacaciones y ya comienza a pensar en el inicio de la pretemporada con los numantinos y en su regreso a Soria para el 22 de julio. "Volveremos con las pilas cargadas y con todas las ganas del mundo". Sobre Abel Segovia, el nuevo entrenador reconoce que "tengo buenas referencias pero no le conozco personalmente".