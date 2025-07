Gexan: "El Numancia es un club señor, conmigo se ha portado de diez"

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Gexan se lesionaba de gravedad en su rodilla derecha el último día de marzo en el partido ante la Gimnástica Torrelavega. Sólo llevaba tres minutos sobre el terreno de juego y la mala suerte se cebó con él para poner punto y final a la temporada. Unos días después el C.D. Numancia renovaba su contrato, un gesto que el futbolista no olvida asegurando que "demostró ser un club señor. Conmigo se portaron de diez". El defensa está en pleno periodo de recuperación y cuando se le pregunta por los plazos para volver a los terrenos de juego es muy claro. "Voy día a día".

Desde su Hernani natal (Guipuzcóa), Gexan Elosegi trabaja cada día para sanar su rodilla derecha y volver a sentirse futbolista. En su memoria está muy presente la tarde del 30 de marzo cuando caía lesionado de gravedad de una manera totalmente fortuita. Se rompía el ligamento cruzado anterior, el lateral externo e interno, tenía afectado el bíceps femoral y los dos meniscos. "Fue una lesión muy grave y ya sabía que la temporada había finalizado para mí", comenta el futbolista.

Desde entonces han pasado ya tres meses y medio y las muletas, por fin, las ha dejado aparcadas para empezar a hacer más o menos una vida normal. "Está siendo un verano diferente porque me veo limitado con respecto a otros veranos". Y es que Gexan reconoce que es muy activo y en la época estival era amante de practicar algún que otro deporte que no tenía nada que ver con el fútbol.

Gexan tiene hilo directo con los servicios médicos del Numancia y el día 22 se trasladará a Soria para continuar con la recuperación de la mano del fisioterapeuta Patxi Bedia. "El contacto con el Numancia es continuo y desde el primer día que me lesioné se han preocupado por mí. Me ha demostrado que es un club señor, conmigo se han portado muy bien y sólo puedo decir que han estado de diez. Estoy muy agradecido por el gesto de renovar mi contrato". Y es que en estas situaciones hay clubes que pueden llegar a desentenderse de su jugador lesionado.

Gexan, que reconoce que sufrió mucho por no conseguir el ascenso en la final del play off ante el Teruel, no se marca plazos para volver a jugar un partido oficial. "Nos hemos propuesto ir día a día". Eso sí, cada mañana se levanta de la cama con la "ilusión" de volver a vestir la camiseta numantina "y demostrar el nivel que tengo".

Las heridas de la rodilla empiezan a cicatrizar y las emocionales de no haber subido a Primera Federación también. "Los primeros días tras el partido ante el Teruel fueron complicados. Ahora ya pensamos en conseguir el objetivo del ascenso. Tarde o temprano un club como el Numancia va a lograr el objetivo".