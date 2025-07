Alain García y Hugo Matos, defensa y ataque para el ascenso del Numancia

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Alain García y Hugo Matos fueron presentados como jugadores del C.D. Numancia 2025-2026 y ambos coincidieron que llegan a Soria para "conseguir el objetivo" de ascender a Primera Federación. Un acto en el que estuvieron acompañados por el director deportivo Álex Huerta. Un defensa lateral derecho como Alain García y un atacante polivalente como Hugo Matos para alcanzar el deseado reto del ascenso.

Alain García Fernández (Lorca, 25 de enero de 1999) reforzará el flanco derecho de la defensa del Numancia y compartirá posición con Marcos Sánchez. Llega procedente del Atlético Sanluqueño, equipo que ha participado en Primera Federación. Sobre este descenso de categoría al comprometerse con un equipo de Segunda Federación como el Numancia comentaba que "te entran dudas por estar en Primera Federación, pero después desaparecen al darte cuenta que es el Numancia". Alain explicaba que el ex numantino Carlos González le habló maravillas del club y de Soria "y ello me ayudó a decantarme".

Alain cuenta con amplia experiencia en la división de bronce del fútbol español, habiendo jugado las últimas temporadas en equipos de Primera RFEF como Ceuta, equipo con el que disputó el play off de ascenso a Segunda división, Ibiza o Atlético Sanluqueño. Ha firmado por el equipo numantino para esta temporada 25-26 más una opcional en caso de ascenso.

El defensa se define como un futbolista "muy competitivo" y reconoce que en el campo "doy el cien por cien". Sobre sus características añadía que "no me veréis hacer ruletas o sombreros pero en el terreno de juego me dejo cada gota de sudor". Sobre Soria reconoce que "lo que más conocía hasta ahora es el torrezno" y explica que la acogida ha sido muy buena, aunque ha notado el cambio de temperatura a la que estaba acostumbrado en Murcia.

Hugo Matos (Santiago de Compostela, 7 de febrero de 2004) refuerza el ataque numantino, pudiendo jugar tanto en la posición de extremo por ambas bandas, como delantero centro o incluso como mediapunta. Llega procedente de la S. D. Compostela, donde ha participado las dos últimas temporadas en Segunda Federación. "Soy un jugador versátil aunque donde más cómodo me encuentro es por el centro del ataque", indicaba en la comparecencia de prensa.

Formado en la cantera del Deportivo de La Coruña, la S. D. Compostela se hizo con este prometedor delantero en 2023, todavía en edad juvenil, y ahora recala en el C. D. Numancia como una de las fichas sub-23 del equipo rojillo. Ha firmado por el equipo numantino para esta temporada 25-26 más una opcional y condicionada a los partidos jugados.

Respecto a su acogida en Soria señalaba que "me encuentro como en casa desde el primer día". Hugo se muestra ambicioso y afirma que "estamos aquí para conseguir el objetivo del ascenso".