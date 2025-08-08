Oleg Oliynyk completa la portería del Numancia para la próxima temporada

Oleg Oliynyk en el partido del pasado miércoles en Almazán.Mario Tejedor

El C.D. Numancia ha llegado a un acuerdo con Oleg Oliynyk, portero ucraniano que se encontraba a prueba con el primer equipo desde esta semana, completando así la portería del Numancia para la temporada 2025-26.

Oleg Oliynyk (Ucrania, 8 de enero de 2004), es un portero sub-23 de gran envergadura (194 centímetros), que llega procedente de la Deportiva Minera, equipo murciano de Segunda Federación.

El guardameta entrenará con el primer equipo y tendrá ficha con el filial numantino de Tercera RFEF.