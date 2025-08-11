El Numancia de veteranos gana el torneo benéfico de Navaleno

El Numancia de veteranos que se impuso en el torneo de Navaleno.CD Numancia

El Numancia de Veteranos se llevó el tradicional torneo benéfico de Navaleno, al imponerse por 3-0 al Navaleno y por 3-2 al Uxama. Por su parte, el Navaleno ganó 1-0 al Uxama.

La recaudación del torneo fue para la misión en México del padre Honorio, oriundo de Navaleno. Con esos fondos se ayudan a los más necesitados en esa zona del país. El padre Honorio agradece la disposición de los tres equipos para celebrar esta jornada solidaria.