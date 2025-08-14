El Numancia supera los 3.000 abonados

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia superaba esta mañana los 3.000 abonados y el siguiente objetivo del club es alcanzar los 3.500. Más de 300 altas nuevas y más del 80 por ciento de abonos renovados. Justo dentro de un mes arranca la Liga en Los Pajaritos ante el Rayo Cantabria.

Renovar el carnet de abonado o hacerse nuevo tiene unos precios asequibles, con la implantación de la nueva categoría hasta los 18 años, la continuidad del abono joven hasta 29 años, el pack familiar o la renovación on-line sin coste.

Toda la información sobre la campaña de abonados y la posibilidad de darse alta como abonado en modo online está aquí:

https://cdnumancia.com/campana-de-abonados-25-26/