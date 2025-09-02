El Numancia visitará a un Lealtad que el curso pasado sólo perdió 4 partidos como local

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia arrancará la temporada ante un recién ascendido de Tercera Federación como es el Lealtad de Villaviciosa y ello puede hacer pensar que será presa fácil para los sorianos. Sin embargo, el campo de Les Caleyes no es un escenario nada sencillo para los que lo visitan ya que como locales los asturianos sólo perdieron cuatro partidos la campaña pasada. Un terreno de juego en el que el Lealtad celebraba el ascenso en la final del play off ante el Llerenense y en el que no conoce la derrota desde el pasado 6 de abril.

El Numancia tendrá que afrontar el encuentro en Villaviciosa con las orejas tiesas, sabedor que si se quiere traer para Soria los tres puntos tiene que hacer un partido serio en el que la concentración se antoja como fundamental. El Lealtad tiene como objetivo la permanencia en Segunda Federación y muchas de sus opciones pasan por ser sólido como local, como lo fue el ejercicio anterior en el que apenas cedió cuatro derrotas y cuatro empates.

Oviedo Vetusta, Sporting Atlético, L'Entregu y Covadonga fueron los únicos conjuntos que asaltaron Les Caleyes en la fase regular. La última derrota del Lealtad en casa fue el 6 de abril a manos del Oviedo Vestusta, que fue el campeón del Grupo II de Tercera Federación de manera muy destacaba y que ganaba en Villaviciosa por 0-4.

El Lealtad se metía en la promoción de ascenso casi sobre la bocina, en la última jornada como quinto clasificado. Un play off que fue propicio para los de Villaviciosa que en las semifinales eliminaba al Sporting Atlético. Ya en la final el Lealtad superaba a Llerenense para ser equipo de Segunda Federación.

El Numancia empató a uno en Villaviciosa en 2021

El Numancia comenzará la campaña en un escenario conocido ya que en el campo de Les Caleyes de Villaviciosa jugaba hace cuatro años, concretamente un 7 de febrero de 2021, en un encuentro que acababa con empate a uno. El Lealtad se adelantaba en la recta final de la primera parte y en la segunda igualaban los sorianos con un gol de Menudo al transformar un penalti.

Aquel enfrentamiento fue en una temporada en la que el Numancia había descendido de Segunda División a Segunda B. Los rojillos comenzaron el curso con Manix Mandiola como entrenador, aunque fue cesado tras las navidades y en el banquillo de Villaviciosa ya se sentaba Álex Huerta como entrenador.

El Lealtad acabó perdiendo la categoría aquella campaña y el Numancia, en el curso de la restructuración del fútbol español, caía a la Segunda Federación. En el choque ante los asturianos de la primera vuelta celebrado en Los Pajaritos el 8 de noviembre de 2020, el marcador fue de 1-0 para los sorianos con un gol de Asier Benito.