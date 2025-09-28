Empate del Numancia femenino en el primer partido oficial de su historia

Las jugadoras del Numancia femenino en el partido ante el Norma.CD NUMANCIA

El Numancia femenino disputaba este domingo por la mañana el primer partido oficial de su historia en la Ciudad del Fútbol y el resultado final fue de empate a cuatro ante el Norma de San Leonardo.

Era la primera jornada de la Liga Provincial femenina y por lo tanto el primer encuentro de competición oficial del conjunto numantino, creado hace apenas unos meses.

Imagen del primera partido oficial del Numancia femenino.CD NUMANCIA