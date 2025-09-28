Heraldo-Diario de Soria

Fútbol / Liga Provincial Femenina

Empate del Numancia femenino en el primer partido oficial de su historia

Igualada a cuatro ante el Norma de San Leonardo en la primera jornada de la Liga Provincial

Las jugadoras del Numancia femenino en el partido ante el Norma.

Las jugadoras del Numancia femenino en el partido ante el Norma.CD NUMANCIA

Publicado por
Heraldo-Diario de Soria
Soria

Creado:

Actualizado:

El Numancia femenino disputaba este domingo por la mañana el primer partido oficial de su historia en la Ciudad del Fútbol y el resultado final fue de empate a cuatro ante el Norma de San Leonardo.

Era la primera jornada de la Liga Provincial femenina y por lo tanto el primer encuentro de competición oficial del conjunto numantino, creado hace apenas unos meses.

Imagen del primera partido oficial del Numancia femenino.

Imagen del primera partido oficial del Numancia femenino.CD NUMANCIA

Repartido de puntos entre numantinas y pinariegas.

Repartido de puntos entre numantinas y pinariegas.CD NUMANCIA

tracking