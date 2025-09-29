Susto en la Ciudad Deportiva del Numancia por el desvanecimiento de un jugador de la Segoviana juvenil

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El partido de la jornada 3 de Liga Nacional Juvenil que el domingo disputaban Numancia y Gimnástica Segoviana se tuvo que suspender a falta de un minuto para el final de los 90 reglamentarios debido al desvanecimiento de un jugador del equipo segoviano, que tuvo que ser trasladado al Hospital de Santa Bárbara. Un buen susto en la matinal dominical en las instalaciones numantinas de la Ciudad Deportiva.

El encuentro se encaminaba a su recta final cuando un futbolista de la Segoviana se sentía indispuesto. El jugador en cuestión había sido sustituido y fue en el banquillo visitante cuando se sintió mareado. Domingo Heras Elvira, árbitro del partido, paraba el juego para que el segoviano fuera atendido. Tras las atenciones iniciales el jugador era trasladado al Hospital de Santa Bárbara, donde pasaba la noche del domingo en observación.

El colegiado reflejaba la suspensión del partido cuando restaba un minuto para el 90, aunque a los entrenadores de ambos equipos ya les había trasladado que añadiría cinco minutos. Ahora habrá que ver que decisión toma la Federación de Castilla y León en relación al tiempo que falto por jugarse. Cuando el partido era suspendido el marcador reflejaba empate a cero.