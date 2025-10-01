El Numancia conocerá el lunes su rival en la Copa del Rey, que no será ni un Primera ni un Segunda División

El Numancia quedó eliminado de la Copa del Rey la temporada pasada a manos del Sporting de Gijón.Mario Tejedor

El C.D. Numancia conocerá el lunes, a partir de las 13.00 horas, su rival en la primera eliminatoria de la Copa del Rey. A tenor de los criterios de un sorteo en los que los equipos de inferior categoría se medirán, siempre que se pueda, a los de una división superior, el cuadro soriano no se verá las caras ni contra un Primera División ni contra un Segunda División.

El Sporting de Gijón fue el verdugo del Numancia la campaña pasada al ganar en Los Pajaritos por 0-1 en la primera eliminatoria del torneo del KO.

El sorteo se retransmitirá en directo a través de los medios oficiales de la Real Federación Española de Fútbol y del canal Teledeporte. Hasta 112 clubes a lo largo y ancho de España estarán pendientes de lo que suceda en Las Rozas, diez de ellos procedentes de categorías autonómicas y previo paso por una eliminatoria previa cuyo desenlace llega este sábado.

Esta decena de conjuntos se medirán a equipos de Primera División, pero manteniendo unos criterios de proximidad geográfica introducidos como novedad en esta edición copera para hacer aún más emocionantes los duelos de las dos primeras rondas.

Los criterios de proximidad supondrán dividir la geografía española en cuatro grupos diferentes y sortear los emparejamientos grupo a grupo hasta completar los 56 duelos previstos para una primera eliminatoria a disputar entre el martes 28 y el jueves 30 de octubre.

Además de la proximidad, el otro criterio que impera en el sorteo es el de emparejar a los equipos de inferior categoría frente a los de superior, estableciéndose así eliminatorias a partido único en los que el conjunto de inferior división ejercerá siempre como local.

Los cuatro conjuntos participantes en la Supercopa de España (FC Barcelona, Real Madrid CF, Atlético de Madrid y Athletic Club) quedan exentos de esta ronda de la que forman parte 112 equipos.

Los 112 equipos del sorteo son:

Primera División: Oviedo, Celta, Real Sociedad, Alavés, Osasuna, Mallorca, Espanyol, Girona, Villarreal, Real Betis, Valencia, Sevilla, Levante, Elche, Rayo Vallecano y Getafe.

Segunda División: Real Valladolid, Mirandés, Racing, Eibar, Sporting, Burgos, Deportivo, Cultural, Huesca, Zaragoza, Andorra, Almería, Granada, Cádiz, Córdoba, Málaga, Castellón, Ceuta, Las Palmas, Leganés y Albacete.

Primera Federación: Ferrol, Ponferradina, Pontevedra, Arenas, Avilés, Nástic, Tarazona, Europa, Teruel, Sabadell, Eldense, Cartagena, Real Murcia, Antequera, Torremolinos, Tenerife, Mérida, Guadalajara, Cacereño, Talavera y UD Ibiza.

Segunda Federación: Numancia, Ávila, Langreo, SD Logroñés, UD Logroñés, UD Ourense, Sámano, Astorga, Náxara, Utebo, Sant Andreu, Reus, Mutilvera, Ebro, Torrent, La Unión, UCAM, Antoniano, Estepona, Puente Genil, Lorca Deportiva, Real Jaén, Rayo Majadahonda, Navalcarnero, RSD Alcalá, Extremadura, Quintanar del Rey, Atlético Baleares y Poblense.

Tercera Federación: Caudal, Tropezón, Portugalete, Tordesillas, Constancia, Egüés, CD Roda, Lucena, Cieza, UD San Fernando, Azuaga.

Copa Federación: ganador del Bergantiños-Ourense CF; ganador del Atlètic Lleida-Ejea; ganador del Minera-Orihuela; y ganador del San Sebastián de los Reyes-Toledo.

Regional: ganador del Manises-Los Garres; ganador del Atlético Melilla-Palma del Río; ganador del Sporting Ceuta-Maracena; ganador del Campanario-Yuncos; ganador del Inter Valdemoro-Universitario; ganador del Atlètic Sant Just-Atlético Calatayud; ganador del Sant Jordi-Lourdes; ganador del Textil Escudo-Negreira; ganador del Puerto de Vega-Alberite; ganador del Getxo-Betis CF Valladolid.