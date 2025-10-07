Olivera será baja con el Numancia ante el Sámano al ser convocado por la selección andorrana

Ian Olivera, a la derecha de la imagen el día de su presentación como numantino junto con Carlos Gutiérrez.MARIO TEJEDOR

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Ian Olivera será baja este domingo en las filas del C.D. Numancia para recibir al colista Sámano al haber sido convocado por su selección nacional de Andorra en la ventana FIFA de esta semana de octubre.

El andorrano jugará la fase de grupos de clasificación para el Mundial 2026 el sábado 11 de octubre contra Letonia y el martes 14 de octubre contra Serbia. Olivera ya era citado por Andorra a finales de agosto y ello le impedía entrar en los planes de Abel Segovia para el primer compromiso liguero contra el Lealtad.

Olivera no ha disputado ni un solo minuto con la camiseta del Numancia en lo que va de temporada y es uno de los integrantes de la plantilla que todavía no ha debutado. Tampoco han tenido la oportunidad de estrenarse el portero Miguel Ángel Abad y los lesionados Berto y Gexan.