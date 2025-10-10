Fallece Alfredo Vitoria, jugador del Numancia de los años 70 y hermano del ex madridista Alberto Vitoria

Alfredo Vitoria, agachado y apoyado en el balón en un once del C.D. Numancia de los años 70.Libro '90 años de fútbol en Soria', de Carmelo Pérez Fernández de Velasco

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El fútbol soriano está de luto con el fallecimiento este viernes en Zaragoza de Alfredo Vitoria Soria a los 75 años de edad. Fredy Vitoria, como le conocían sus más allegados, fue jugador del C.D. Numancia en los años 70 y era el hermano mayor del ex madridista Alberto Vitoria.

Vitoria I era como aparecía en las alineaciones del Numancia de los años 70 y se trataba de un delantero centro con una gran capacidad anotadora. Defendió los colores numantinos durante cinco temporadas en las que compartió vestuario con su hermano Gerardo, que fue defensa rojillo.

Alfredo Vitoria era uno de los integrantes de una familia muy futbolera ya que sus otros tres hermanos también tuvieron gran protagonismo con el mundo del balón. Especialmente conocido fue el más pequeño de la saga, un Alberto Vitoria que fue un centrocampista destacado que llegó a jugar en el Real Madrid.

Alfredo Vitoria nació en Ágreda y este sábado desde las 18.00 horas se celebrará su funeral en la Basílica de Nuestra Señora de los Milagros de la localidad agredeña.