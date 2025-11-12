El Frente Rojillo organiza viaje a Burgos para respaldar al Numancia ante el filial burgalés

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La peña numantina Frente Rojillo ha organizado viaje para la jornada decimosegunda en la que el C.D. Numancia visita al Burgos Promesas. El precio de desplazamiento para los socios de la peña será de 20 euros y de 30 euros para los no socios. La entrada para ver el partido irá a parte y todos los interesados en viajar a la capital burgalesa para animar al conjunto soriano ya pueden apuntarse en la agencia Ecocolor.

El partido ante el filial burgalés, un equipo ascendido esta temporada a Segunda Federación, tendrá lugar el sábado 22 de noviembre a partir de las 16.30 horas en la Ciudad Deportiva de Castañares.

Además del Burgos Promesas-Numancia en la jornada del sábado se jugarán otros dos encuentros adelantados de la jornada 12 en el Grupo 1 de Segunda Federación como son el Rayo Cantabria-Sarriana y el Atlético Astorga-Oviedo Vetusta.