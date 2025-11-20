Silleras Asesores, patrocinador principal del equipo femenino del Numancia

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia de Soria y Silleras Asesores han llegado a un acuerdo para ampliar y mejorar el patrocinio que une a ambas entidades, convirtiéndose en el sponsor principal del equipo femenino del club numantino. Un patrocinio que tiene como nota característica la presencia del logo de la empresa asesora en el frontal de las equipaciones oficiales del primer equipo femenino del C.D. Numancia, lo que le hace formar parte del elenco de los patrocinadores principales más importantes del club numantino.

El acuerdo se visibilizó hace unos días con la visita de Teresa Silleras a la Ciudad Deportiva. Acompañada por el presidente Patricio de Pedro y el vicepresidente Javier Jiménez, quiso saludar a la plantilla y cuerpo técnico del C. D. Numancia femenino, entregando a las jugadoras la equipación con el logo de la empresa asesora en el frontal de las camisetas.

Patricio de Pedro quiso “agradecer la apuesta y el compromiso de Silleras Asesores con el Club”. El presidente del Numancia presentó a Teresa Silleras a las jugadoras rojillas como “una buena numantina y una buena soriana, y a partir de ahora es también vuestra madrina. Para el Numancia ahora mismo es vital sentir el apoyo de las empresas y estamos convencidos que este acuerdo ayudará a continuar la senda de crecimiento del Club”.

Por su parte, Teresa Silleras, CEO de la empresa, agradeció a las jugadoras y al C. D. Numancia por dar este paso. “Gracias por regalar ilusión a todas las mujeres que nos gusta el deporte y que vais a hacer posible que el fútbol femenino avance en nuestra ciudad y en nuestra provincia”, destacó Teresa, que animó a las jugadoras “a disfrutar de algo que os gusta y os motiva. Hacedlo con valentía y sin miedo”.

“El potencial soriano es mucho -continuó Teresa Silleras-, y con esfuerzo, mucho trabajo e ilusión todo es posible. Yo lo conseguí empezando sola y ahora tenemos una empresa con 54 profesionales, por lo que vosotras podéis ser futbolistas profesionales y vivir de ello”, destacó la CEO de Silleras.

Una mayor exposición

El C.D. Numancia y Silleras Asesores unieron sus caminos al comienzo de la temporada 23-24, cuando la entidad dirigida por Teresa Silleras mostró su interés en patrocinar al club rojillo con una valla publicitaria en el estadio de Los Pajaritos. Meses más tarde, la asesoría jurídica apostó por ampliar su presencia con su imagen de marca en el soporte más importante del club como es la equipación oficial, además de otros activos como vallas publicitarias, sala de prensa, digital y hospitality. Y ahora en noviembre de 2025, Silleras Asesores sigue compartiendo sinergias con el C. D. Numancia con este valiente patrocinio del equipo femenino rojillo.

Acerca de Silleras Asesores Jurídicos

Desde su fundación en 2006, Silleras Asesores ha crecido hasta convertirse en una asesoría laboral especializada en el sector de las productoras de cine y televisión con una plantilla de 54 profesionales. La compañía, con vínculos sorianos y con sede en Madrid, presta un servicio integral en materia jurídico laboral, de gestión de personal, estructuración fiscal y financiera, gestión contable, control y presentación de incentivos fiscales. Además, es la creadora de la aplicación Easy4You, destinada a la gestión de producciones audiovisuales, utilizada ya por más de 400 empresas españolas.