El buen hacer del Numancia B no obtiene recompensa en Palencia (2-0)

Palencia CF: Unai Fernández, Víctor Mongil, Raúl Botia (Rodrigo Martínez, 55´), Vallecillo (Astudillo, 84´), Alberto Castaño (Marcos González, 65´), Miguel Ángel Portales, Adrián calvo, Víctor Diez (Adrián Ferreras, 55´), Samuel Aparicio (Iker Hernández, 84´), Héctor Hernández, Storlie.

CD Numancia B: Oleg, Adrián Peña, Marcos Beltrán (Riku, 62´), Daniel García (Hugo Martínez, 62´), Pedro Benito (Rodrigo Dominguez, 80´), Óscar Miñana (Melgar, 68´), Álvaro Neves, Antonio Daichi, Alejandro Ayuda (Giaquinta, 62´), Saúl Puigcerver, Christian Godson.

Goles: 1-0 (24´) Vallecillo. 2-0 (56´) Vallecillo.

Árbitro: José Antonio Martínez Rodríguez (Colegio castellano-leonés). Tarjetas amarillas a Rodrigo Martínez (Palencia CF), Óscar Miñana (Numancia B), Angelo Giaquinta (Numancia B). Tarjeta roja ninguna.

Victoria de Goliat contra David en un partido valiente del filial numantino que acabó claudicando ante un líder que tiró de efectividad para llevarse el gato al agua contra un rival valiente al que le pasó factura la ansiedad, su situación en la tabla y la falta de experiencia ante un equipo veterano y solvente. David Vallecillo se convirtió en el bastión morado que acabó marcando diferencias con un doblete que a la postre fue decisivo.

El Numancia B salió al césped de la Balastera sin complejos y sin mirar la clasificación. Los pupilos de José Luis González Casaus saltaron al terreno de juego a someter al rival a través de la posesión con un juego muy asociativo intentando poner en jaque el arco de Unai Fernández. Godson tiraba una y otra vez desmarques de ruptura pero la escuadra morada no dejó un grieta en defensa que permitiese al Numancia B cobrar algo de renta. En ese esfuerzo focalizado por los sorianos llegó el 1-0 para el Palencia Club de Fútbol. Corría el minuto 24 cuando un desajuste defensivo de la zaga visitante fue aprovechado a la perfección por David Vallecillo Pérez para ganar la partida a su par y con mucha sutileza superar a Oleg que no pudo hacer nada por abortar el tanto. El gol fue un jarro de agua fría para los sorianos a los que les costó reponerse pero lo consiguieron sobre todo en el tramo final encimando el área de Unai Fernández aunque con más corazón que cabeza. Con el 1-0 se llegó al final de un primer acto dominado por el filial Numantino y aventajado en el marcador por el equipo palentino.

Tras la reanudación el partido siguió por los mismos derroteros. Mucho dominio posicional de los visitantes sin profundidad y un Palencia esperando con el colmillo afilado para asestar la puntilla. Y en ese gobierno los locales no estaban incómodos sino todo lo contrario. Acabaron por encontrar el camino de la sentencia. Un Vallecillo antológico de nuevo apareció de la nada para sellar la victoria. De nuevo a nivel posicional le ganó la partida a su marcador y cuando tuvo la oportunidad de plantarse ante los dominios de Oleg volvió a demostrar un instinto depredador encomiable que acabó por marcar la diferencia. Con el 2-0, a pesar de la prontitud que llegó el segundo gol, los rojillos acabaron por bajar los brazos y resignarse a la derrota ante un líder intratable hasta en los días que no luce.