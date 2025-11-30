El Numancia juvenil cae en el campo del líder con goles al inicio de cada parte (2-0)

Publicado por Área 11 León Creado: Actualizado:

Cultural Leonesa: Nicolás Ares, Sergio González (Álvaro Fernández 73´), Jorge Alonso, Raúl Freitas, Jesús López, Miguel Arribas, Hugo Aller (Mario Lafuente, 80´) Mauro Fontanillo (Pablo Rojo, 68´), Álvaro Falagán, Izan Iglesias (Daniel Álvarez, 80´), Manuel Robles (Ángel Martínez , 68´).

CD Numancia: Justin Mc Grew, Álvaro Revilla, Daniel Benedicto, Christian Matesanz, Juan Diego Castro, Rodrigo Ruíz (Addel Kadel, 57´), Yamato Ishii (Jorge García, 57´), Jaime Fernández (Luis Machín, 76´), Unai Hernando, Diego Redondo, Diego Alonso (Mora, 76´)

Goles: 2-0 (8´) Sergio González. 2-0 (57´) Hugo Aller.

Árbitro: Miguel Regalado Matías(Colegio Castellano-leonés). Tarjetas amarillas a Mauro Fontanillo, Álvaro Falagán, Hugo Aller / Rodrigo Ruíz, Daniel Benedicto Tarjeta roja Ninguna.

Campo: Área D. Puente Castro 3

Tras dos empates consecutivos viajaba el Numancia juvenil a León para intentar sacar algo positivo en casa del líder, sin embargo se encontró con una seria Cultural Leonesa que sin despeinarse superó fácilmente a los de Freddy Yordy. Los leoneses que van primeros en la categoría ganaron con un cómodo 2-0 que les permite seguir en la cúspide del campeonato empatados a puntos con el Santa Marta de Tormes. El guión del partido fue el esperado, una Cultural llevando las riendas del encuentro mientras que el Numancia esperaba atrás replegado y ordenado esperando su oportunidad para buscar contras. La Cultu comenzó muy bien los primeros compases del partido y pronto obtuvieron premio al ponerse por delante en el minuto 8 por medio de Sergio González.

El resto del primer tiempo fue leonés, yendo a por el segundo gol y controlando el partido con relativa comodidad ante un Numancia que no creaba peligro alguno. El combinado soriano le metió una marcha más al inicio de la segunda mitad y por momentos parecía que podía poner las tablas, pero al bode de la primera hora de partido la Cultural Leonesa asestaba un nuevo golpe por medio de Hugo Aller, que ponía el 2-0.

A partir del segundo tanto local, el ritmo de partido decayó pues verse ya dos goles por debajo minó la moral de los muchachos de Freddy Yordy que trenzaron alguna jugada interesante para recortar distancias y meterse en el encuentro pero la claridad en los último metro les daba la espalda. La Cultural controló sin problema los minutos restantes y continua su gran racha con una nueva victoria que les permite seguir líderes.