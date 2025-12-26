El Numancia busca talento en el MSV Pro Combine de Canadá

Sergio Machuca, el quinto por la derecha en la fila de arriba, junto con los representantes de otros clubes en el MSV Pro Combine de CanadáCD NUMANCIA

Sergio Machuca, miembro de la secretaría técnica del C. D. Numancia, fue uno de los profesionales invitados al Torneo MSV Pro Combine, un torneo de fútbol que se celebró en Montreal (Canadá) los días 13 y 14 de diciembre de 2025, y fue organizado por Frederico Moojen, fundador y agente FIFA de la agencia de representación Moojen Sports Venture (MSV Pro Combine).

El evento tuvo como objetivo la exhibición y evaluación de talento futbolístico, contando con la participación de 22 clubes invitados, entre ellos FC Barcelona, SL Benfica, Santos FC, Rayo Vallecano o el propio CD Numancia, que asistieron con fines de observación y scouting.

Los futbolistas participantes tenían edades comprendidas entre 15 y 23 años, procedían de distintas regiones de Canadá y, en su mayoría, se encuentran actualmente formándose y compitiendo en academias de fútbol canadienses.