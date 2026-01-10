Fútbol / Tercera Federación
El Numancia B gana al Unionistas y deja de ser colista (2-0)
Neves en la primera parte y Godson en la segunda fueron los goleadores del filial rojillo
El Numancia B deja de ser colista del Grupo VIII de Tercera Federación después de ganar 2-0 al Unionistas de Salamanca B, que es ahora el último clasificado en el cierre de la primera vuelta de la competición. Álvaro Neves en la primera parte y Godson en la segunda fueron los goleadores de un filial numantino que suma los primeros puntos en 2026.
La igualdad en el marcador la iba a romper en el minuto 22 Álvaro Neves y todo se le ponía de cara a un Numancia B que estaba obligado a sumar los tres puntos ante un rival directo en la pelea por conseguir la permanencia.
Con 1-0 finalizaba la primera mitad en la que el conjunto entrenado por Fredy Jordi Vera había sido mejor que los salmantinos. Ya en la reanudación, Godson anotaba el tanto de la tranquilidad cuando por delante restaba casi media hora de juego.
Una victoria muy valiosa para los rojillos de cara a la segunda vuelta de la Liga en la que el objetivo es alcanzar la salvación. El próximo fin de semana, en la jornada 18, el Numancia B volverá a actuar como local recibiendo la visita del Colegios Diocesanos.