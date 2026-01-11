Nuevo tropezón del Numancia juvenil (1-0)

Publicado por Área 11 Valladolid Creado: Actualizado:

UDC Sur: Gonzalo; Marcos, Mate, Herrero, Antolín, Cuéllar, Eros (Falcao, 64´), Diego (Rubio, 80´), Ulloa (Marquitos, 80´), Jorge (Huelves, 70´) y Nico (Mateo, 64´).

CD Numancia: Justin; Machín (Carlos, 64´), Bene, Revi, Addel, Juandi, Yamato (Diego Redondo, 64´), Koke, Rodri, Unchi (Dieguito, 64´) y Jaime.

Gol: 1-0 (53´): Herrero.

Árbitro: Carlos Cañibano. Tarjetas amarillas a Bene, Revi y Rodri.

Campo: Felícisimo de la Fuente.

El Numancia encajó una nueva derrota al caer por 1-0 en su visita a una UD Sur que atraviesa un buen momento de forma y confirmó su línea ascendente.

El conjunto soriano firmó una buena primera parte, bien ordenado en el centro del campo y llegando con intensidad a los duelos, aunque le faltó profundidad y acierto para transformar ese dominio en ocasiones claras de gol. Tras el paso por vestuarios, el encuentro cambió de guión. La UD Sur logró igualar la intensidad, el partido se volvió más disputado y con menos espacios. En ese contexto, los locales encontraron el premio en una jugada a balón parado. Un saque de esquina fue rematado en el segundo palo por Herrero, que saltó y, con la espalda, sorprendió a la defensa para enviar el balón al fondo de la red.

El gol obligó al Numancia a dar un paso al frente. Los sorianos buscaron el empate con más corazón que claridad, mientras que la UD Sur aprovechó los espacios al contragolpe. Falcao tuvo el segundo, pero se encontró con una buena intervención del guardameta, y Rubio rozó el gol en otra transición rápida, aunque su disparo se marchó fuera por poco.

En los minutos finales, el Numancia volcó el juego en campo rival y sometió a los locales a un asedio constante, con balones largos y varias aproximaciones peligrosas. Sin embargo, Gonzalo se mostró muy seguro bajo palos y desbarató cualquier intento visitante. Con esta derrota, el Numancia se queda en la zona media de la clasificación, aunque con el objetivo de volver a la senda de la victoria en la próxima jornada.