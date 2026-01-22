Caja Rural seguirá patrocinando las equipaciones del Numancia

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Caja Rural de Soria y el CD. Numancia han formalizado la renovación de su acuerdo de colaboración y patrocinio, reforzando una relación de confianza que se ha consolidado a lo largo de estos años.

El convenio fue firmado por el presidente de Caja Rural de Soria, Carlos Martínez, y Patricio de Pedro, presidente del CD. Numancia ambos estuvieron acompañados por Domingo Barca, director general de la entidad financiera y Javier Jiménez, vicepresidente del club rojillo. Este convenio tendrá vigencia durante el año 2026.

Gracias a este acuerdo, Caja Rural de Soria mantendrá su presencia como patrocinador en las equipaciones del primer equipo del Numancia, figurando tanto en la parte trasera de las camisetas como en las mangas. Asimismo, la entidad continuará apoyando al fútbol base del club, con su imagen visible en la indumentaria de los equipos inferiores.

En el transcurso del acto, ambos presidentes subrayaron la función del deporte como contribución a la económica local, servir como espacio de encuentro entre la sociedad soriana y como escuela de valores, destacando su capacidad para fomentar hábitos de esfuerzo y compromiso entre los más jóvenes.