El Numancia B se hace fuerte como local y reaviva su sueño por la salvación

El Numancia B sigue en una situación delicada en el Grupo VIII de Tercera Federación al ocupar puestos de descenso, aunque los últimos resultados conseguidos como local han reavivado su sueño por conseguir la permanencia. Desde la llegada de Fredy Vera al banquillo, el filial rojillo se ha hecho fuerte en casa ganando los tres últimos partidos. El domingo visita al líder Atlético Tordesillas, que sin lugar a dudas es una de las salidas más complicadas del curso. Mucho que ganar y poco que perder porque su Liga está en otros escenarios.

Fredy Vera tomó el testigo de José Luis González el pasado 6 de diciembre en el banquillo numantino para tomar la riendas de un equipo que era colista con sólo 7 puntos sumados en trece jornadas. Una victoria, cuatro empates y ocho derrotas era el balance de un Numancia B que en estos dos últimos meses ha hecho de la Ciudad Deportiva un fortín. Nueve puntos sumados en la Ciudad Deportiva que confirman la mejoría experimentada por los numantinos.

El filial ha ganado sus tres partidos como local ante Júpiter Leonés (2-1), Unionistas de Salamanca (2-0) y Palencia Cristo Atlético (1-0). El compromiso del pasado 18 de enero contra el Colegios Diocesanos se tuvo que aplazar por la nieve en la Ciudad Deportiva y no se disputará hasta el 2 de abril, día de Jueves Santo. El talón de Aquiles de los sorianos sigue siendo a domicilio con derrotas en los dos últimos meses ante Mojados, Guijuelo, Villaralbo y Mirandés B.

El Numancia B es antepenúltimo con 16 puntos, a sólo dos de la permanencia que marca el Mojados que suma 18 en la clasificación. Sin embargo, los arrastres pueden hacer que bajen más de tres equipos a la Primera División Regional de Aficionados. Así que el filial debe intentar estar lo más arriba posible para no verse afectado por los conjuntos que pierden la categoría de Segunda Federación.