De Frutos, centenario con el Numancia

De Frutos ya es centenario con la camiseta del Numancia.CD NUMANCIA

Óscar de Frutos cumplía el pasado 1 de febrero en el partido ante el Lealtad cien partidos con el primer equipo del C.D. Numancia, tal y como informaba el club en sus redes sociales. El defensa de Aranda de Duero aseguraba que "es un orgullo llegar a los cien partidos en este grandísimo club. Por muchos más juntos. Aupa Numancia".

El central arandino forma parte de la estructura numantina desde 2019, siendo esta temporada capitán del primer equipo. Formado en la cantera de la Ciudad Deportiva, cumple su tercera temporada consecutiva en el primer equipo soriano.

Óscar de Frutos disputó la pasada temporada 21 encuentros en Segunda Federación de los que fue titular en 20. En el curso anterior, 23-24, el central fue titular en 25 de los 28 encuentros en los que disputó.

El defensa renovaba con el Numancia el pasado verano hasta junio de 2026. En las últimas jornadas viene siendo titular en el centro de la zaga junto con Olivera.