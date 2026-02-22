Numancia juvenil y Virgen del Camino se conforman con el empate (0-0)

Publicado por Área 11 León Creado: Actualizado:

CD La Virgen del Camino: Flores, Torre, Negral, Lescún (Nicolay, 12), Montero, Navarro (Avelino, 70), Pascual (Aharon, 58), De Prado (Adrián, 46), Carpintero y Diego (Badeso, 70).

CD Numancia: Justin, Jimeno (Yerly, 85), Benedicto, Christian, Jaime, Castro, Alonso (Casado, 65), Addel, Jorge (Luis, 85), Ruiz y Redondo.

Goles: no hubo

Árbitro: Kevin Castro (Colegio castellanoleonés). Tarjetas amarillas al local Adrián y al visitante Castro.

Empate a 0 entre Numancia y Virgen del Camino en un duelo directo por posición. Ambos equipos intentaron sacar los tres puntos, pero las líneas defensivas estuvieron pletóricas. El Numancia llegaba a Los Dominicos para medirse a la Virgen del Camino, equipo que está tres puntos por encima en la clasificación.

Comenzaba el encuentro con los dos equipos muy igualados en juego, los jugadores de los dos equipos mostraban la misma intensidad, ninguno lograba zafarse de su marca y las ocasiones no se producían con mucha frecuencia.

Los primeros 45 minutos pasaban sin ninguno de los dos equipos pudiendo abrir el marcador, y finalmente, los dos equipos se marcharían a los vestuarios con mucho trabajo por hacer.

Comenzaba la segunda mitad con los locales moviendo el banquillo buscando profundidad en la alineación para lograr romper la zaga defensiva numantina.

El partido entraba en su tramo final y los sorianos intentaban desesperadamente entrar en el área defendida por Flores.

Finalmente, ambos equipos se reparten los puntos en un duelo que no tuvo goles, pero sí tuvo emoción hasta el último suspiro.

Con este resultado, el Numancia es decimosegundo en la tabla con 27 puntos y su próximo duelo será en casa contra el Puente Castro el próximo sábado a las 13:00 horas.