El Numancia participa en el V Torneo +Que goles que en 2026 bate récord de participación

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El equipo inclusivo del C.D. Numancia es uno de los 20 conjuntos de toda la Comunidad que participarán este año en el V Torneo + QUE GOLES que organiza la Real Federación de Castilla y León de Fútbol y la Federación de Deporte Adaptado de Castilla y León, una edición que contará con récord de clubes y equipos participantes.

Según informa la entidad que preside Marcelino Maté, los clubes que participan en la edición de este año son: SD Ponferradina, CD La Virgen del Camino, Olímpico de León, CD La Bañeza, CD Astorga, CD Guardo, Palencia Cristo Atlético, Zamora CF, Unionistas de Salamanca CF, UD Santa Marta de Tormes, Salamanca CF UDS, Atlético Candeleda, CD Colegios Diocesanos, Real Valladolid CF, UD Sur, CD Arces, CD Mirandés, Burgos CF, Alcázar CD y CD Numancia.

El V Torneo + QUE GOLES, que cuenta con la colaboración de Caixabank y se disputa bajo el lema 'La diferencia nos hace iguales', acogerá a 400 participantes y 20 equipos convirtiéndose en un torneo inclusivo de fútbol 7 consolidado y con toda la ilusión posible para seguir creciendo. Se desarrollará en varias fases previas (12 de abril en Palencia, 19 de abril en León, 23 de mayo en Valladolid y 24 de mayo en Salamanca) y en una gran jornada final el 7 de junio con sede por determinar en la que participarán los 20 equipos en una gran fiesta del fútbol inclusivo castellano y leonés.

En el caso del C.D. Numancia inclusivo, participará en la fase que se celebra en Valladolid el próximo 23 de mayo junto a los equipos inclusivos de C.D. Arces, A.D. Sur, Real Valladolid y Zamora C.F.