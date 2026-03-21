Derrota del Numancia juvenil en Burgos

Publicado por Área 11 Burgos Creado: Actualizado:

Burgos CF B: Yeray, Mario, Fuente, Beltrán (Cacajares, 53´), Mikel, Mateo (Béltran Pérez, 62´), Chacobo, Marco, Hugo, Juan Gómez, Ángel (Aarón, 77´).

CD Numancia: Mc Grew, Machín, Benedicto, Iker (Olawski, 75´), Christian, Rodri, Unai, Yamato (Yerly, 66´), Jorge García (Miguel Lozano, 87´), Redondo, Alonso (Guijarro, 75´).

Goles: 1-0 (4´) Ángel. 1-1 (11´) Jorge García. 2-1 (42´) Chacobo. 3-1 (87´) Hugo.

Árbitro: Cristian González García (Colegio castellanoleonés). Tarjetas amarillas a Fuente / Benedicto, Redondo.

El juvenil del Numancia cayó ante el Burgos por 3-1, rompiendo así su buena dinámica tras cinco partidos sin conocer la derrota. Los rojillos compitieron bien el encuentro pero no pudieron sobreponerse al buen hacer de los burgaleses, que supieron aprovechar los puntos débiles de los visitantes. Con este resultado, los numantinos se mantienen en la zona media de la clasificación, pero se alejan de los puestos de play-off de ascenso. Por su parte, el conjunto blanquinegro refuerza su candidatura para disputar la fase de ascenso.

El partido arrancó con un Burgos CF B muy intenso, que golpeó pronto con el tanto de Ángel en el minuto 4, aprovechando un inicio dubitativo del conjunto rojillo. Sin embargo, la reacción del Numancia no se hizo esperar y apenas siete minutos después Jorge García igualó el encuentro, reenganchando al equipo en el partido. A partir de ahí, el choque entró en una fase más equilibrada. Los rojillos lograron frenar el empuje inicial de los locales, pero justo antes del descanso el soriano del Burgos Chacobo firmó el 2-1 en el minuto 42, un tanto muy psicológico que dejó a los sorianos tocados.

Aún así, en la segunda mitad, el Numancia dio un paso adelante en busca del empate. El equipo mostró actitud y voluntad ofensiva, acumulando llegadas y tratando de generar peligro. Con el paso de los minutos, los rojillos fueron asumiendo más riesgos, volcándose en ataque en el tramo final del encuentro. En el minuto 87, y con el Numancia en busca del empate, los locales sentenciaron el partido con el 3-1 definitivo, cerrando un encuentro en el que los sorianos compitieron, pero no lograron materializar sus opciones para puntuar.